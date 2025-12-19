El Estado reconoció la preexistencia étnica y cultural del Pueblo Nivaclé en Formosa

A través de una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas dio un paso institucional clave al reconocer al Pueblo Nivaclé y habilitar gestiones para avanzar en la inscripción de sus comunidades.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció formalmente la preexistencia étnica y cultural del Pueblo Nivaclé , con asiento en la provincia de Formosa , mediante la Resolución 220/2025 , publicada este viernes en el Boletín Oficial .

La medida se apoya en lo establecido por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional , la Ley 23.302 y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) , y responde a una solicitud presentada por referentes de las comunidades San José, Tisjucat, Lamadrid y Fa´waaicucat , pertenecientes al pueblo Nivaclé y con trámites de personería jurídica en curso ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.) .

En los considerandos, el INAI remarca que existen numerosos estudios históricos, antropológicos y culturales que acreditan la preexistencia del Pueblo Nivaclé en territorio formoseño , documentación que fue incorporada al expediente administrativo. No obstante, señala que hasta el momento no se había registrado la personería jurídica de ninguna comunidad Nivaclé , a la espera de que la provincia de Formosa reconozca formalmente su diversidad étnica.

La resolución también advierte que la Ley Integral del Aborigen N° 426 de Formosa solo reconoce actualmente a los pueblos Pilagá, Qom (Toba) y Wichí , por lo que no contempla a las comunidades Nivaclé , que carecen de delegados reconocidos tanto en el Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA) provincial como en el Consejo de Participación Indígena (CPI) del INAI.

Como antecedente relevante, el organismo recordó que en junio de 2019 la Universidad Nacional de La Plata restituyó restos humanos de una niña del pueblo Nivaclé a la comunidad San José de Río Muerto , en Formosa, en el marco de un proceso de reparación histórica. También destacó que el pueblo Nivaclé —denominado Chulupí en la provincia de Salta— ya cuenta con comunidades con personería jurídica reconocida y representación institucional en ese distrito.

En ese contexto, el INAI sostuvo que el Estado nacional tiene el mandato constitucional de garantizar la identidad, la existencia y el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, respetando su autorreconocimiento y autoadscripción colectiva, sin avanzar de manera unilateral sobre competencias provinciales.

Qué dispone la resolución

En su parte resolutiva, la norma establece el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural del Pueblo Nivaclé en la provincia de Formosa. Además, la instrucción a la Dirección de Tierras y RENACI del INAI para que realice gestiones ante el Registro de Comunidades Aborígenes de Formosa (RECAF), con el objetivo de dar tratamiento a las solicitudes de personería jurídica de las comunidades Nivaclé.

De igual modo, dispone la intervención de la Dirección de Afirmación de los Derechos Indígenas para avanzar, cuando corresponda, en la elección de un representante del Pueblo Nivaclé ante el Consejo de Participación Indígena.

La resolución fue firmada por el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Claudio Bernardo Avruj, y representa un acto institucional de reconocimiento que, según el propio organismo, busca fortalecer la aplicación efectiva de los derechos de los pueblos originarios en la Argentina.