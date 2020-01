Bitcoin: cuáles son las proyecciones para la criptomoneda más popular

Según un informe de la cadena de noticias BBC News Mundo, en base a un reporte de la agencia Bloomberg, “cuando fue creado, en enero del 2009, el bitcoin valía menos de un dólar, en 2017 casi llegó a los u$s20.000, al año siguiente se desplomó hasta los u$s3.200, en 2019 saltó otra vez a los u$s13.800 y por estos días se acerca a los u$s9.000”.

Así, quienes los compraron al inicio, acumularon una rentabilidad de 9.000.000%.

Aunque, como explica el artículo, no todos resultado ganadores, y todo depende a cuánto compraron y por cuánto vendieron la criptomoneda.

El mercado aún es relativamente pequeño y su valor se estima en unos u$s220.000 millones.

"Es mejor que el oro como refugio para los capitales cuando hay una crisis", le dijo a BBC Mundo el experto Javier Pastor, director comercial de la empresa Bit2Me, dedicada a comprar y vender criptomonedas.

Luego del ataque de Irán a las bases estadounidenses en Irak, en respuesta por la muerte del general Qasem Soleimani, la incertidumbre de los inversionistas hizo subir el bitcoin un 8%.

"Mi proyección es que en 2021 el bitcoin llegará a valer más de u$s100.000", agregó Pastor.

Aunque también abundan en el mercado las voces escépticas. Nouriel Roubini, profesor de la Universidad de Nueva York, calificó al bitcoin como "la madre de todas las burbujas", en manos de "charlatanes y estafadores".

El economista argumenta que "las criptomonedas han dado lugar a una industria criminal completamente nueva, que incluye intercambios extraterritoriales sin regulación, propagandistas pagados y un ejército de estafadores que buscan quedarse con el dinero de inversores minoritarios".

Incluso el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz sostiene que el bitcoin "debe ser ilegalizado" porque está hecho para evadir regulaciones y no tiene “ninguna función social útil".

Entre los detractores también se suma Peter Schiff, jefe de Estrategia Global de la empresa de asesoría financiera Euro Pacific Capital. "No tienen valor intrínseco. A diferencia de las monedas emitidas por gobiernos, ni siquiera son válidas para pagar impuestos. Su valor podría evaporarse de la noche a la mañana. A muchas personas les gusta decir que es la versión moderna del oro. Pero eso no es verdad. El oro tiene un valor real en el mercado basado en su escasez y sus propiedades únicas. El bitcoin no es escaso ni único", declaró a BBC.

Pero, en el otro lado, Alex Mashinsky, fundador y director ejecutivo de la plataforma Celsius Network, expresó que "el futuro de las criptomonedas es promisorio".

Es uno de los pocos activos con oferta limitada, "lo que garantiza su éxito a largo plazo". De acuerdo a la estructura del sistema tecnológico con que fue creado el bitcoin hace más de una década, solo pueden existir 21 millones.

Mashinsky compara la ganancia del 9.000.000% del bitcoin en la última década, con la rentabilidad de la mejor acción, Netflix, que llegó a 4.000%.

"En la segunda mitad de este año veremos nuevas alzas y en 2021 el bitcoin llegará a los u$s30.000-u$s40.000", afirmó.

Cada día se emiten 1.800 bitcoins. Pero eso cambiará en mayo de este año cuando se produzca un fenómeno conocido como "halving del sistema", una reducción a la mitad de la recompensa en bitcoin que reciben los mineros, quienes usan la tecnología blockchain (cadena de bloques) para crearlos. Como a partir de mayo solo se emitirán 900 bitcoins al día, los entusiastas del sistema vaticinan que el precio subirá.

Después de los dos halving previos —en 2012 y 2016— hubo un alza en el precio del bitcoin del 8.000% en el primer caso y de un 2.000% en el segundo, según datos de Bloomberg.

Pero muchos analistas de mercado dicen que esta vez las condiciones son distintas y nada garantiza que se produzca un incremento.

Por lo pronto, sostiene BBC, “el mercado de las criptomonedas no ha logrado convertirse en un medio de intercambio generalizado como algunos proyectaron hace una década. Sin embargo, quienes han obtenido gigantescas rentabilidades siguen optimistas y argumentan que el éxito que ha tenido la tecnología blockchain es una clara señal de que los precios de las criptomonedas llegarán a las nubes”.