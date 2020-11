Extraberries realizó la primera exportación de cerezas a China

Extraberries SA, la principal productora de cerezas del país con plantaciones en Chubut y Río Negro, se convirtió en la primera compañía en desembarcar en el país asiático con su variedad Royal Down en la semana 46, hecho destacable en las empresas locales del rubro. Cabe destacar que desde 2008 no solo produce y comercializa cerezas frescas, si no también otras frutas tales como peras y manzanas.

“China es el principal importador y consumidor mundial de cerezas, por lo que concretar esta primera exportación vía aérea es un verdadero hito en lo que respecta a la situación mundial que estamos enfrentando debido al Covid-19”, afirmó Adolfo Storni, presidente de Extraberries SA.

El ejecutivo sostuvo que la demanda china de cerezas “representa una enorme oportunidad para la producción local, para generar nuevas inversiones que aumenten plantaciones y tecnologías de procesos”.

“Si la Argentina logra lo mismo que consiguió Chile en sólo 15 años, las cerezas podrían convertirse en una de las frutas más exportadas del país, con el consiguiente impacto en el empleo, el desarrollo local y la generación de divisas”, agregó Storni.

En 2019 Extraberries SA fue la primera empresa argentina en recibir la autorización por parte del gigante asiático para exportar cerezas con tratamiento en frio en origen contando en sus instalaciones con cámaras propias y llegando a destino en una fecha clave para el mercado oriental como lo es el Año Nuevo Chino, y además en esa misma temporada se convirtió en la compañía con el mayor volumen exportado de cerezas del país.