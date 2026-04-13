Cierre de FATE: hoy vence la conciliación obligatoria y la empresa pide que no sea renovada

La fabricante de neumáticos asegura que en los últimos 10 días otros 17 trabajadores se sumaron a los retiros voluntarios. El gremio rechaza el pedido y denuncia incumplimientos.

El Sutna convocó a una nueva movilización para este martes 14 de abril en Plaza de Mayo.

Este lunes vence el período de conciliación obligatoria por el cierre de FATE dictado por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires el pasado 18 de marzo. Frente a esto, la empresa pidió formalmente que no se renueve y que se deje en libertad de acción a las partes en conflicto.

Si bien se descuenta que las autoridades laborales bonaerenses extenderán el plazo a partir de mañana por otros 15 días hábiles, quedó planteada una discusión que va más allá de lo puramente administrativo.

“Como corolario de todo lo dicho, esta parte solicita respetuosamente a esa cartera administrativa que no extienda el período de conciliación obligatoria , declarando a las partes libres de acción ”, planteó la empresa en la última audiencia virtual realizada el viernes pasado.

Una de las razones que esgrime la empresa para pedir que cese el paraguas administrativo de la conciliación obligatoria es que hay trabajadores que se siguen sumando de forma espontánea al esquema de retiros voluntarios.

Según detalló el representante de la empresa, en los 10 días que pasaron entre las últimas dos audiencias de conciliación, hubo otros 17 operarios que firmaron sus acuerdos de desvinculación, bajo el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo.

“Corresponde actualizar que continúa la reducción de la nómina de personal como consecuencia de la suscripción voluntaria de acuerdos de extinción por mutuo acuerdo (…) al momento del labrado del presente acta existen solamente 239 contratos de alta”, aseguró.

La cifra implica una baja respecto de los 256 casos informados en la audiencia del 1 de abril, respecto del número original de 920 trabajadores afectados por el cierre de la fábrica que ocurrió el 18 de febrero. En esa línea, la compañía sostuvo que el proceso de desvinculación avanza con alto nivel de adhesión y sin irregularidades.

“Los más de 670 trabajadores que voluntariamente suscribieron dichos acuerdos lo hicieron en ejercicio de su libre voluntad, sin coacción alguna, incluyendo numerosos directivos y miembros del propio Sutna”, aseguró.

Y agrega que “más del 75% de la dotación total de la compañía se retiró de la misma, desinteresándose de la situación de FATE”.

“Esto constituye la más elocuente demostración de que la conducta de la empresa se ajusta al ordenamiento jurídico, que no existen ni existieron los mentados aprietes ”, afirma en el acta, en un intento por deslegitimar las acusaciones del gremio sobre la existencia de presiones a los trabajadores para aceptar los retiros.

La conciliación todavía no empezó, según el gremio

Desde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina (Sutna), en cambio, la interpretación es diametralmente opuesta. En su presentación ante la autoridad laboral, el sindicato rechazó el pedido de la empresa para que no siga la conciliación obligatoria.

“Rechazamos el planteo de FATE (…) toda vez que la patronal no ha cumplimentado la misma, no dando tareas efectivas ni abonando salarios”, sostuvo.

El gremio va más allá y plantea que, en términos prácticos, el proceso conciliatorio nunca se puso en marcha. “Esta parte considera que no se ha iniciado la conciliación en términos materiales (reales), con lo cual, recién deberían empezar a computar el plazo, una vez que FATE acate efectivamente la resolución ministerial”, argumenta.

La discusión sobre el cumplimiento de la conciliación es central, ya que la normativa obliga a las partes a retrotraer la situación al estado previo al conflicto, lo que implica tanto la reincorporación de los trabajadores como el pago de salarios y la normalización de tareas.

En ese punto, el sindicato sostiene que la empresa no cumplió con esas condiciones, mientras que la firma considera que avanzó dentro del marco legal. Y sostiene que es el gremio el que incumple las reglas de la conciliación obligatoria por mantener ocupada parcialmente la planta ubicada en San Fernando.

De todos modos, el Sindicato advirtió que la disputa continuará más allá del vencimiento de la conciliación. “La instancia de conflicto continuará hasta que tenga su resolución, más allá de los plazos de conciliación obligatoria”, afirmó.

Y recordó antecedentes recientes: “Le recordamos a FATE que el conflicto del 2022 no solo tuvo su continuidad durante un largo período posterior al vencimiento de las conciliaciones obligatorias sino que su resolución se dio en un contexto de negociación colectiva legítima”.

De la conciliación a la ocupación temporal

El dictado de la actual conciliación obligatoria en el ámbito bonaerense se concretó el pasado 18 de marzo, una vez que se venció la conciliación anterior decretada por las autoridades laborales del gobierno nacional, que no fue renovada.

Frente a la decisión del gobierno nacional de desligarse del conflicto, el Sutna buscó una salida política a través de la presentación en la Legislatura bonaerense de un proyecto de ley de ocupación temporal de la fábrica por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

En paralelo realizó gestiones para conseguir el respaldo político explícito del gobernador Axel Kicillof, con quien intenta reunirse próximamente para analizar el tema.

La iniciativa de ocupación temporal, que obtuvo expresiones de apoyo político por parte de todos los bloques de legisladores no libertarios, fue presentada formalmente en la Legislatura bonaerense. “Dicho proyecto ha ingresado a la Legislatura a través de la Cámara de Senadores bajo el expediente 141/25/26”, informó el Sindicato.

La empresa reaccionó con dureza ante esa jugada sindical. En el acta, califica la referencia al proyecto como “absolutamente impertinente e inoponible en esta instancia” y cuestiona su utilización como argumento en el conflicto. “Ningún proyecto legislativo en trámite puede servir de justificación para la usurpación ilegal y violenta que el Sutna lleva adelante desde el 18 de febrero de 2026”, sostuvo.

“Un proyecto de ley no es ley, carece de toda fuerza normativa, y su mera invocación evidencia los esfuerzos del gremio por legitimar una conducta delictiva que ninguna norma vigente ampara”, añadió el representante de FATE.

Como parte de las acciones para ampliar la base social de apoyo a los trabajadores en conflicto y, en particular, al pedido de aprobación del proyecto de ley de ocupación temporal en la Legislatura, el Sutna convocó para mañana, martes 14, a una movilización vespertina a la Plaza de Mayo. Se espera la participación de diversas organizaciones sindicales, sociales y de jubilados.