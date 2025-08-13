Cómo las PCs con IA impulsarán una nueva era laboral

Los beneficios de las aplicaciones habilitadas por IA se hacen aún más evidentes a medida que las organizaciones recurren cada vez más a las PCs con IA.

En el lugar de trabajo actual, la velocidad es crucial, pero también lo son la calidad y la creatividad detrás de cada decisión, idea y entrega. A medida que la inteligencia artificial (IA) se integra más profundamente en los dispositivos y aplicaciones utilizados en las empresas, se convierte en una herramienta poderosa que ayuda a las organizaciones a trabajar más rápido, pensar de manera más inteligente y generar un mayor impacto.

Los beneficios de las aplicaciones habilitadas por IA se hacen aún más evidentes a medida que las organizaciones recurren cada vez más a las PCs con IA. Según una encuesta reciente de IDC, el 82% de los responsables de decisiones de TI afirman que estos dispositivos tendrán un impacto positivo en los empleados. Para los trabajadores, las PCs con IA ofrecen una experiencia más personalizada y privada al incorporar inteligencia directamente en los dispositivos que se usan diariamente. Esto crea flujos de trabajo más adaptativos, receptivos y flexibles, ayudando a los equipos a dedicar menos tiempo a tareas repetitivas y más tiempo a lograr resultados. En resumen, la IA no solo automatiza tareas: amplifica la inteligencia humana.

Para las organizaciones que están evaluando su roadmap en inteligencia artificial, aquí hay tres formas en que la IA y las PC con IA están transformando la manera en que se realiza el trabajo:

La IA reduce el tiempo dedicado a tareas repetitivas. Resumir documentos, establecer recordatorios, organizar notas o extraer datos se realiza en segundos, incluso sin conexión a internet. No es sorprendente que el 83% de los responsables de decisiones de TI esperen que las PCs con IA ayuden a eliminar tareas repetitivas, y el 75% afirme que ayudan a los empleados a concentrarse en trabajos más importantes, según IDC. A medida que estos pasos que consumen tiempo se optimizan, los equipos ganan más libertad para enfocarse en lo que realmente importa.

El verdadero beneficio es el tiempo recuperado. Con la IA gestionando el trabajo rutinario, los empleados pueden redirigir su atención hacia objetivos de mayor prioridad, ya sea liderar una iniciativa estratégica, colaborar con un cliente o desarrollar una nueva idea. En el futuro, la eficiencia no solo significará trabajar rápidamente, sino hacerlo con mayor claridad y propósito.

Efectividad: Ayudando a los equipos a trabajar de forma más inteligente

La IA no solo aumenta la productividad; también ayuda a los empleados a tomar mejores decisiones. Las PC con IA aprenden los patrones de trabajo individuales, reconocen qué es relevante para cada rol y se adaptan para apoyar objetivos específicos. Con un 76% de los responsables de TI esperando que las PC con IA impulsen la productividad, estos sistemas optimizan el trabajo al mismo tiempo que protegen los datos sensibles de modelos públicos basados en la nube.

Ya sea identificando riesgos antes de que se manifiesten o revelando información clave en el momento preciso, la IA mejora cada etapa del flujo de trabajo. En todos los departamentos, la IA se convierte en una colaboradora silenciosa que ayuda a los equipos a mantenerse organizados, reducir errores y tomar decisiones con más confianza.

Elevado: llevando las ideas más lejos

La IA desbloquea nuevos niveles de creatividad e innovación. Una idea básica puede transformarse en una propuesta pulida, un informe claro o una presentación impactante. De hecho, el 77% de los responsables de TI afirma que la personalización es una de las funciones más valiosas que ofrecen las PC con IA, ya que permiten un trabajo más intuitivo, personalizado y creativamente empoderado.

Aquí es donde la IA potencia las contribuciones tanto individuales como colectivas. Ya sea para idear una campaña, analizar datos o perfeccionar un mensaje, la IA ayuda a los empleados a pensar en grande, avanzar con rapidez y obtener mejores resultados. En el futuro, no se tratará solo de hacer más cosas, sino de elevar la vara de lo que los equipos pueden lograr.

El futuro comienza ahora: haciendo de la IA una ventaja cotidiana

La IA ya está transformando la manera en que se realiza el trabajo. Está ayudando a los equipos a recuperar tiempo, enfocar su atención y desbloquear sus mejores ideas. Con la IA integrada en los dispositivos del día a día, el trabajo se vuelve no solo más productivo, sino también más significativo —y eso es lo que definirá la próxima era del trabajo.

Con un 73% de los responsables de TI afirmando que las PC con IA han acelerado sus planes de renovación tecnológica, muchos de ellos ligados a la transición desde Windows 10, es evidente que este cambio ya está en marcha. Las organizaciones que actúan temprano tienen más probabilidades de beneficiarse de las mejoras en productividad e innovación que estos sistemas hacen posibles.

Ahora es el momento para que las organizaciones exploren cómo integrar las PC con IA en sus flujos de trabajo diarios. Cuanto antes se adopten estos sistemas, más pronto los equipos podrán aprovechar todo el valor de una inteligencia artificial basada en el dispositivo.

Director General de AMD para América Latina