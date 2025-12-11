De trabajar como peluquero a convertirse en un productor multimillonario de Hollywood: quién es Jon Peters + Seguir en









Con inicios muy alejados de sus comienzos en la industria del entretenimiento, consiguió ganar una fortuna gracias a su talento.

El productor es una figura muy importante en la industria del entretenimiento. Daniel Prakopcyk

Encontrar la fórmula para ganar millones en la industria del entretenimiento es imposible. Quienes consiguieron escalar hasta convertirse en figuras importantes de Hollywood tuvieron distintos tipos de orígenes, desde los más lógicos hasta quienes, sin esperarlo, terminaron siendo personajes influyentes.

Jons Peters tuvo inicios muy alejados de sus roles actuales, que también resultan difíciles de explicar, ya que pasó de cortar el cabello de algunas estrellas a ser uno de los encargados de llevar a cabo los grandes éxitos de la pantalla grande.

Jons Peters Getty Images Peters aprovechó su talento con la peluquería para escalar en Hollywood. Getty Images La historia de Jon Peters hasta llegar a la cima de Hollywood Jon Peters comenzó su historia lejos de los estudios de cine. Trabajaba como peluquero en Los Ángeles y atendía a figuras reconocidas del espectáculo, lo que le permitió acercarse al ambiente artístico desde adentro. Ese vínculo lo llevó a colaborar con Barbra Streisand, primero como estilista y luego como parte de su círculo profesional, un paso decisivo que terminó abriéndole la puerta al mundo de la producción cinematográfica.

Su primera gran oportunidad llegó con Ha nacido una estrella en su versión de 1976, donde participó en la producción y mostró que tenía olfato para proyectos de alto impacto. Ese trabajo le dio visibilidad en la industria y derivó en nuevas propuestas, tanto en cine como en música. Peters comenzó a involucrarse en decisiones creativas, acuerdos financieros y desarrollo de proyectos, lo que consolidó su transición desde un oficio tradicional hacia un rol clave detrás de cámara.

Con el tiempo se asoció a películas que marcaron una época. Produjo éxitos como Batman y Batman vuelve, además de participar en títulos como El color púrpura, Rain Man y Wild Wild West, donde ocupó distintos roles según la etapa de cada producción.

También encabezó acuerdos de financiamiento y adquirió derechos de franquicias que lo posicionaron como un negociador fuerte dentro de Hollywood. Esta combinación de películas exitosas, contratos millonarios y vínculos con grandes estudios lo consolidó como uno de los productores más influyentes de su generación. Cientos de millones: el patrimonio de Jon Peters El patrimonio neto actual de Jons Peters está calculado, según distintos medios especializados, en 300 millones de dólares. Gran parte de sus ganancias proviene de su tarea como productor de cine, aunque todo nació gracias a que inició su camino como peluquero. La venta de su grupo, Guber-Peters Entertainment, a Sony por 50 millones de dólares lo posicionó como uno de los copresidentes de Sony Pictures. Durante los 90 compró los derechos cinematográficos de Superman. Si bien no participó en las producciones que le dieron vida al superhéroe en el cine en la parte creativa, reportó ingresos de 85 millones de dólares.

