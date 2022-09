Binance creó un Consejo Asesor Global para el desarrollo sostenible del bockchain

"Siempre hemos puesto a nuestros usuarios en primer lugar", agregó Zhao. "Con GAB, estamos fortaleciendo exponencialmente nuestra capacidad para gestionar la complejidad regulatoria aprovechando el más alto nivel de experiencia disponible en el mundo. Esta colaboración entre Binance y los principales expertos de GAB es testimonio de nuestro enfoque en el compliance, la transparencia y en garantizar una relación de colaboración con reguladores que trabajan para elaborar regulaciones sensatas en todo el mundo".

Binance busca aprovechar esta variedad de experiencias y conocimientos reunidos en el GAB para impulsar el desarrollo sostenible del sector, analizando los temas más sensibles relacionados con los aspectos regulatorios y de cumplimiento que impactan en los criptoactivos, blockchain y Web3.

El Consejo será presidido por el exsenador estadounidense y embajador en China, Max Baucus. "De todas las tecnologías con el potencial de crear una disrupción positiva, el mundo de las criptomonedas, el blockchain y Web3 se encuentran entre las más prometedoras", dijo Baucus y agregó: "Es un gran placer participar en la creación de la Junta Asesora Global de Binance y reunir a este grupo de experiencia incomparable para apoyar la resolución de problemas complejos con resultados socialmente positivos".

"La tecnología blockchain y las criptomonedas marcarán la pauta para los servicios financieros del futuro, ofreciendo grandes beneficios para las economías, la inclusión financiera y la calidad de los servicios a los que acceden las personas en todo el mundo", dijo el exministro de Economía y expresidente del Banco Central de Brasil, Henrique Meirelles.

El listado de asesores está compuesto por, además de Baucus y Mairelles, por:

Ibukun Awosika, primera mujer presidenta de la junta del First Bank of Nigeria, fundadora del grupo The Chair Center;

Hyung Rin Bang, exdirector ejecutivo de SoftForum Inc., exdirector ejecutivo de Hyundai y exdirector ejecutivo de Samsung;

Bruno Bezard, socio director de Cathay Capital, exviceministro de finanzas, exasesor económico del primer ministro francés, exjefe del Tesoro francés;

Leslie Maasdorp, vicepresidente y director financiero de New Development Bank, exgerente general y presidente para el sur de África de Bank of America Merrill Lynch, exvicepresidente de Barclays Capital y exasesor internacional de Goldman Sachs.

Adalberto Palma, ex Asesor Senior de la Oficina del Presidente de México, Director de Desarrollo de Negocios en BEworksMX Consulting, Ex Presidente de CNBV; director independiente del Instituto para la Protección al Ahorro, presidente de Bankers Trust para México, Colombia y Venezuela y director general de Citibank en México.

David Plouff, estratega empresarial, político y sin fines de lucro, autor, miembro de varias juntas directivas y ex consultor sénior de gestión de campañas del presidente Barack Obama en la Casa Blanca.

Christin Schafer, fundador y director gerente de acs plus, exjefe del Grupo de Operaciones de Riesgo en Erste Group Bank, exjefe global de Soluciones Cuantitativas en Deutsche Bank y miembro de la Comisión de Ética de Datos del Gobierno Federal Alemán.

David Wright, presidente de EUROFI, ex Secretario General de IOSCO, ex Comisión Europea y Delegado Adjunto de Mercados Financieros de la Comisión Europea.