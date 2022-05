Criptomonedas: lanzan libro con todos los secretos de la criptominería y los NFT

Con prólogo de Martín Redrado, la escritora se propuso “hacer fácil y cercano lo complejo y ajeno” y pretende llegar a todos los interesados en el mundo de las criptomonedas, con datos precisos, ejemplos, casos concretos y reflexiones. “A las nuevas tecnologías siempre hay que estudiarlas y tratar de entenderlas”, sostuvo el economista el inicio de la obra.

En el texto de 100 páginas la autora se pregunta -y responde- qué son las criptomonedas; cómo se originaron; cuántas hay y cuáles son sus diferencias; qué significa minar; cómo se negocian y qué es un NFT y cómo subirlo a un marketplace. El mérito es explicarlo de manera clara, sencilla y con un lenguaje apto para todo público.

Según detallaron desde la editorial Autores de Argentina, Valeria Frías entendió como pocos el espíritu de la época que, claramente, está empujada por la tecnología bolckchain y signada por la descentralización de la economía, pero también de la información, del conocimiento y la divulgación. Por eso en el libro también revela definiciones sobre trading, la web 3.0, los contratos inteligentes y el metaverso.

Criptomonedas Valeria Frías Libro TAPA NUEVA.jpg

Esta publicación, de candente actualidad, es también de absoluta necesidad para todos aquellos que no quieran quedarse afuera de una revolución económica, financiera y tecnológica que comenzó hace unos años y que ya no se detendrá. “El libro está dedicado a los que desconocen totalmente el ecosistema de las criptomonedas, con conceptos básicos, y también para los que saben algo y quieren reforzar sus conocimientos”, explicó la escritora ante la consulta de este medio.

Frías es porteña y trabajó para varias empresas, en diferentes roles. Además de dedicarse a la criptominería, desde hace 10 años se desempeña en una corporación multinacional administradora de aeropuertos. Su espíritu emprendedor e inquieto la llevó a interesarse en las criptomonedas, primero como hobby personal, luego profesional. Hoy también se dedica a configurar y vender procesadores de datos (rigs) para la minar Ethereum y ocupa se tiempo como divulgadora en medios y eventos cripto, además de dar cursos gratuitos en sus redes sociales.

“Lo que me motivó a escribir el libro fueron los clientes adultos mayores, de más de 50 años y hasta 70, que no está familiarizados con el mundo cripto y desconfían lo que ven en las redes o en canales de Youtube. Estos prefieren el texto, el papel y tomar nota. Y ellos fueron quienes me lo pidieron”, comentó.

Pero fundamentalmente está orientado en los que deseen emprender o invertir. “En Argentina las cosas cuestan muchísimo y el emprendedor tiene una vida bastante complicada y difícil para que el emprendimiento que tiene en mente sea rentable. Sin embargo, la tecnología rentable nos abre las puertas a todos, a los que tienen conocimientos previos y a los que no, es como una gran bolsa de trabajo”, señaló.

La primera edición de “Criptomonedas, guía para principiantes” de tapa celeste se agotó antes de salir a la venta. La segunda será presentada en la Feria del Libro en La Rural el próximo viernes 5 de mayo, donde también habrá firma de ejemplares. El lanzamiento oficial está previsto para el 24 de mayo.