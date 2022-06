Cerró una exitosa edición del CX Day Argentina

Bajo la consigna “Rediseñando Experiencias de Clientes y Colaboradores”, el CX Day Argentina ofreció a través de las presentaciones que se realizaron durante los dos días del evento, el rol fundamental de la Experiencia de Clientes y Colaboradores.

La presentación inaugural del CX Day Argentina 2022 estuvo a cargo de Gastón Hiriburu, Head Customer Experience Product de Mercado Libre y Pablo Talarico Managing Director South de Qualtrics, quienes expusieron sobre cómo escalar la Experiencia de Clientes a través de la tecnología @Meli.

Posteriormente, correspondió el turno a Jalil Deguer, Gerente de Estrategia y Experiencia de Cliente de Santander Argentina, quien habló sobre la construcción de una cultura Customer Centric y el detrás de escena.

Luego el representante de Zentricx, Julio César Blanco, Country Manager de España & Director Global de Innovación destacó la importancia de gestionar bien los datos para mejorar la Experiencia de Clientes Internos y Externos.

A mitad de la jornada, Sebastian Bezzo, Director Regional para América Latina de Sprinklr, disertó sobre cómo crear una estrategia de CXM Unificada y de esta forma lograr experiencias exitosas. A continuación, Francisco Bas, Head of Sales Latam de InConcert se refirió al rol de los bots conversacionales y su capacidad de respuesta en múltiples canales.

Para cerrar la primera jornada con más de 1.500 participantes conectados, Nate Brown Co-Founder de CX Accelerator, deleitó a los presentes con su charla “Capturing the Loyalty of the Modern Customer”. En su presentación habló sobre el aspecto psicológico detrás del comportamiento asociado con la Experiencia de Clientes para lograr mayor efectividad a la hora de diseñar estrategias de CX.

El segundo día

Para iniciar el segundo día de conferencias del CX Day Argentina 2022, Lourdes Estudillo, Directora de CX, Servicios Financieros de Oracle Latinoamérica hizo una detallada presentación que tuvo que ver con la importancia de ofrecer experiencias de servicio únicas.

Acto seguido Carolina Castañeda, Customer Experience Lead-Canales de Atención y Alejandro Romanisio, Back Office & Customer Experience Manager de Naranja X introdujeron el concepto de la “Experiencia con Propósito” con el fin de poder adaptarla a distintos públicos sin perder el foco y la identidad de la organización.

Entre tanto Ernesto Doudchitzky, CEO & Co-Founder de Chattigo nos introdujo en el Comercio Conversacional, adelantándonos las últimas tendencias sobre cómo las empresas pueden potenciarse con la automatización inteligente e incrementar sus ventas on line.

Antes de la última sesión Diego Malat, Gerente de Consultoría de Kenwin habló sobre la experiencia de clientes y empleados, como factores claves para asegurar una experiencia de marca extraordinaria.

Como cierre del último día del CX Day Argentina 2022 la autora, speaker internacional y creadora del framework “Doing CX right” Stacy Sherman, ofreció su presentación “The Heart and Science of doing Experience Right” donde explicó cómo llevar las ideas de CX a la práctica y hacerlas reales y concretas.

Se viene México…

Luego del éxito rotundo que significó el CX Day Argentina 2022, ya CX Events está trabajando en una nueva entrega del CX Day México a celebrarse los días 24 y 25 de agosto. Reserva la fecha y registrate desde ya: info@cx-events.com.