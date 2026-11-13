A los 76 años: de cuánto es la impactante fortuna de Bill Murray y cómo la construyó

A lo largo de su carrera, el protagonista de numerosas comedias mantuvo una relación particular con la industria del entretenimiento.

Bill Murray construyó una de las carreras más particulares de Hollywood y un patrimonio millonario . Con más de cinco décadas de trayectoria, el actor estadounidense pasó de la comedia televisiva a protagonizar éxitos cinematográficos que se convirtieron en clásicos, como Ghostbusters, Groundhog Day y Lost in Translation.

A sus 76 años, el intérprete también desarrolló diferentes negocios vinculados con sus pasiones personales , entre ellos el golf, la gastronomía y el béisbol. Algunas de esas iniciativas las comparte con sus hermanos y otras forman parte de inversiones que realizó a lo largo de los años.

El gran salto económico de Murray llegó con Ghostbusters (Los cazafantasmas), la película estrenada en 1984 que lo convirtió en una figura internacional. Su personaje, el doctor Peter Venkman , combinaba sarcasmo, humor y una particular falta de solemnidad frente a los fenómenos paranormales.

La producción fue un éxito comercial. De acuerdo con Box Office Mojo, recaudó aproximadamente u$s296,6 millones en todo el mundo, una cifra extraordinaria para una comedia de aquella época. Su presupuesto inicial había sido de unos u$s30 millones.

Sin embargo, el verdadero diferencial para el patrimonio del actor estuvo en las condiciones contractuales. En lugar de depender exclusivamente de un salario fijo, Murray y otros integrantes centrales del proyecto consiguieron un acuerdo de participación en los ingresos .

El representante Michael Ovitz negoció para Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis y el director Ivan Reitman una participación colectiva del 30% de determinados ingresos de la primera película, entre ellos los vinculados con la taquilla, los lanzamientos domésticos y las licencias televisivas. El resultado fue extraordinario. El actor habría recibido alrededor de u$s75 millones por la primera entrega.

Para Ghostbusters II, estrenada en 1989, las condiciones también fueron muy favorables. Cada uno de los cuatro protagonistas y responsables principales habría cobrado u$s6 millones por adelantado, además de participar colectivamente del 35% de los ingresos brutos. Murray obtuvo cerca de otros u$s50 millones por esa secuela. De esta manera, las dos primeras películas habrían generado unos 125 millones de dólares para el actor entre salarios y participaciones.

Los negocios inmobiliarios, gastronómicos y de indumentaria del actor

Lejos de limitarse a los ingresos del cine, Murray encontró oportunidades comerciales en actividades que disfruta desde hace décadas. Una de las más conocidas es William Murray Golf, una marca de ropa inspirada en su personalidad y en la tradición deportiva de su familia.

El proyecto nació en 2016, junto con sus cinco hermanos y en asociación con emprendedores vinculados a The Chive. La propuesta incluye polos, camisas, pantalones, gorras y otras prendas para jugar al golf, con diseños que mezclan referencias deportivas y humor.

Construyó una extensa trayectoria en Hollywood con películas que se convirtieron en clásicos del cine. Gentileza - Apple TV

La iniciativa tiene una conexión personal: Bill y sus hermanos crecieron jugando al golf y trabajando como caddies en clubes de los suburbios de Chicago. Esa experiencia familiar también inspiró Caddyshack, la comedia de 1980 en la que Murray interpretó al inolvidable Carl Spackler.

La gastronomía es otro de los terrenos en los que incursionó. Junto con sus hermanos participa de Murray Bros. Caddyshack, un restaurante temático ubicado en St. Augustine, Florida, que combina referencias a la película con la cultura del golf. Su hermano Andy Murray está a cargo de la cocina como chef ejecutivo.

El béisbol también ocupa un lugar destacado en sus inversiones. Fanático de los Chicago Cubs, Murray se convirtió en copropietario de los Charleston RiverDogs, un equipo de ligas menores, después de la temporada de 1989. Su participación no quedó reducida a una inversión financiera: también intervino en actividades con los hinchas y promociones del club.

¿Por qué Bill Murray no contrata agentes ni usa celular?

Una de las características más llamativas de Murray es su particular relación con la industria del entretenimiento. A diferencia de muchas estrellas de Hollywood, durante años evitó trabajar con representantes tradicionales y estableció un método bastante peculiar para recibir propuestas laborales.

En lugar de contar con un agente que gestione sus compromisos, el actor recurrió a una línea telefónica 1-800, donde productores y directores podían dejar mensajes para intentar contactarlo. El sistema no siempre garantizaba una respuesta rápida y, según contaron algunos colaboradores, conseguir una comunicación con él podía convertirse en toda una aventura.

El caso fue relatado por los emprendedores de William Murray Golf en una entrevista con Entrepreneur. Allí explicaron que no era sencillo localizar al actor, aunque cuando aparecía en las reuniones participaba de las decisiones y prestaba atención a los detalles de los productos.

También circuló durante años la idea de que Murray no tenía teléfono celular. La realidad es un poco más compleja: en 2014 contó que había comenzado a llevar un BlackBerry para comunicarse con sus hijos, ya que ellos preferían recibir mensajes de texto antes que atender llamadas. En 2018 volvió a explicar que tenía un teléfono para cuestiones personales y familiares, mientras que para los asuntos profesionales mantenía su particular sistema de contacto.

Su decisión de mantenerse alejado de las estructuras habituales de representación no significa que esté desconectado de sus negocios. William Murray Golf, sus inversiones deportivas y sus proyectos gastronómicos muestran que participa en iniciativas comerciales, aunque elige una modalidad de trabajo poco convencional.

Así, la fortuna estimada en u$s180 millones no se explica solamente por sus éxitos en la pantalla grande. Los acuerdos cinematográficos, las inversiones y los emprendimientos familiares forman parte de una trayectoria económica tan singular como su personalidad pública.