De galán de Hollywood a cobrar centavos: el ex de Halle Berry asegura que gana solo u$d 776 al mes en regalías

Sus años de mayor fama quedaron atrás y ahora el actor francés atraviesa un presente muy distinto al que conoció en Hollywood.

Durante los primeros años de los 2000, Olivier Martinez se convirtió en uno de los galanes más reconocidos de Hollywood. Protagonizó películas que recaudaron millones de dólares, trabajó con algunas de las actrices más famosas de la industria y construyó una carrera internacional. Sin embargo, su presente está muy lejos de aquella etapa de éxito.

Una reciente presentación judicial del actor francés, exmarido de Halle Berry, permitió conocer detalles de su situación económica. La información surgió en medio de un nuevo capítulo del conflicto entre ambos, que comenzó después de su separación y continúa abierto más de una década después.

Olivier Martinez comenzó su trayectoria en Francia durante la década de 1990 y ganó un premio César como actor revelación por "Un, deux, trois, soleil" . Su salto internacional llegó en 1995 con "The Horseman on the Roof" , aunque su gran oportunidad en Hollywood apareció años después.

En 2002 protagonizó "Unfaithful" junto a Diane Lane, una película que recaudó más de u$s119 millones en todo el mundo. Su popularidad creció rápidamente y consiguió nuevos papeles en producciones como "S.W.A.T." , que superó los u$s207 millones en taquilla, y "Taking Lives" , donde compartió pantalla con Angelina Jolie.

Con el paso del tiempo, su presencia en las grandes producciones disminuyó. Aunque siguió trabajando en series como "Revenge", "Texas Rising" y " Loot ", nunca recuperó el protagonismo que había conseguido durante sus mejores años en Hollywood.

Su situación económica salió a la luz después de que declarara ante la Justicia que recibe un promedio de u$s776,34 mensuales en regalías por sus antiguos trabajos como actor. La cifra representa aproximadamente u$s9.316 al año, aunque no incluye otros ingresos que pueda percibir.

La feroz guerra judicial con Halle Berry por la custodia de su hijo Maceo

Halle Berry y Olivier Martinez se casaron en julio de 2013 y tuvieron a su hijo Maceo tres meses después. La pareja anunció su separación en 2015, pero recién consiguió finalizar el divorcio en agosto de 2023, después de varios años de disputas legales.

En aquel momento acordaron compartir la custodia del menor, que actualmente tiene 13 años. Sin embargo, la relación volvió a complicarse en octubre de 2026, cuando Martinez acusó a su expareja de haber maltratado físicamente al adolescente, una denuncia que la actriz rechazó.

La Justicia emitió inicialmente una orden de restricción contra Berry, pero la anuló el 29 de octubre al considerar que las pruebas presentadas no eran suficientes. A pesar de esa decisión, el tribunal mantuvo de manera provisional la custodia física principal en manos del padre y limitó las visitas de la madre.

Martinez asegura que Maceo pasa aproximadamente el 82% del tiempo con él, mientras que Berry tiene el 18% restante. Por ese motivo, solicitó aumentar la cuota alimentaria que recibe de su exesposa, ya que el acuerdo original contemplaba una distribución igualitaria del cuidado del adolescente.

El actor todavía no especificó cuánto dinero adicional pretende cobrar. Antes de presentar una cifra definitiva, pidió que Berry entregue información actualizada sobre sus ingresos. La próxima audiencia judicial está prevista para el 17 de diciembre.

Los gastos mensuales millonarios que contrastan con los ingresos del actor francés

La situación financiera de Martinez también quedó expuesta en los documentos presentados ante la Justicia. Mientras sus regalías alcanzan apenas los u$s776,34 mensuales, declaró gastos actuales y previstos por aproximadamente u$s17.556 al mes, una diferencia considerable entre ambos valores.

Sin embargo, ese dinero no representa la totalidad de sus ingresos. Como parte del acuerdo de divorcio de 2023, Halle Berry debe pagarle una cuota alimentaria de u$s8.000 mensuales, además del 4,3% de los ingresos anuales de la actriz que superen los u$s2 millones.

La protagonista de "Gatúbela" también quedó a cargo de distintos gastos de Maceo, entre ellos la educación privada, el seguro médico, los tratamientos de salud y determinadas actividades extracurriculares.

En cuanto a su patrimonio, el francés informó que dispone de u$s43.206,22 en distintas cuentas financieras y posee una propiedad valuada en aproximadamente u$s550.000. A pesar de estos bienes, sostiene que sus recursos son insuficientes para afrontar los costos del enfrentamiento judicial.

Por eso, solicitó que Berry se haga cargo de otros u$s240.000 correspondientes a los honorarios de sus abogados. De esa cantidad, u$s176.522,58 corresponden a deudas pendientes, mientras que los u$s63.477,42 restantes están destinados a futuros gastos legales. El pedido todavía debe ser evaluado por el tribunal, al igual que la solicitud para modificar la cuota alimentaria que recibe actualmente.