Inventan una polémica capsula de suicidio con IA para parejas que generó un gran debate + Seguir en









Su función reavivó una discusión que lleva años en el mundo, y si bien fue testeado, muchos cuestionan su creación.

Este invento generó una fuerte controversia por su uso. Keystone / Ennio Leanza

El debate que aún mantiene a millones en constante discusión sumó un polémico invento que, si bien cumple con su función, no genera consenso. La eutanasia es todavía un tema sensible, que mantiene dos posturas cuyos argumentos conforman una de las discusiones más fuertes que se hayan visto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este contexto, apareció un invento relacionado con el asunto, tan controversial como innovador. Ya fue testeado y reavivó la llama de esta fuerte cuestión, ya que son muchos los que cuestionan su existencia.

Sarco Eutanasia El aparato tecnológico que generó un fuerte debate por su llamativa función. AP La Sarco: el primer invento del creador La cápsula Sarco fue presentada por primera vez en 2017 como un dispositivo de eutanasia asistida diseñado para ofrecer una muerte sin dolor mediante la reducción rápida del oxígeno dentro de una cabina cerrada. El sistema funciona con nitrógeno líquido y está construido con piezas impresas en 3D, lo que permite su montaje y traslado.

Según su diseño original, la persona ingresa de forma voluntaria a la cápsula y activa el mecanismo desde el interior. En pocos minutos, el nivel de oxígeno desciende a menos del 5%, lo que provoca la pérdida del conocimiento y la muerte sin sensación de asfixia. El dispositivo incluso permite elegir entre una cubierta opaca o transparente, según el entorno donde se utilice.

Embed - Crece la polémica en Suiza tras la aprobación de una cápsula de suicidio que no necesita asistencia La Sarco generó desde el inicio una fuerte controversia. Aunque su creador aseguró en distintas oportunidades que podía utilizarse de manera legal en Suiza, autoridades y gobiernos locales desmintieron esa afirmación. Varias provincias suizas advirtieron que el uso del dispositivo podía derivar en acciones penales y rechazaron de forma explícita su aplicación.

El debate escaló en 2024, cuando la cápsula se utilizó por primera vez y se registró una muerte vinculada al dispositivo. El hecho derivó en detenciones, investigaciones judiciales y la incautación de la Sarco, que desde entonces quedó fuera de circulación mientras continúa el análisis legal del caso. La Sarco para parejas manejada con IA Lejos de abandonar el proyecto, el creador de la Sarco anunció una nueva versión del dispositivo pensada para dos personas al mismo tiempo. Esta variante, conocida como Double Dutch, mantiene el mismo sistema de funcionamiento, pero amplía el espacio interior y suma tecnología de inteligencia artificial. La principal novedad es que la cápsula para parejas incorporaría un sistema automatizado con IA que evalúa si ambas personas se encuentran en condiciones mentales de tomar la decisión. La prueba se realizaría a través de un avatar digital que formula una serie de preguntas antes de habilitar el uso del dispositivo. Solo si las dos personas superan esa evaluación y accionan el mecanismo de manera simultánea, la cápsula podría activarse. Según su creador, esta instancia busca cumplir con los requisitos legales que exigen que la decisión sea consciente, voluntaria y tomada sin presiones externas.

Temas Millones