Pasó de ganar 16 dólares en una fábrica a forjar su propia fortuna de miles de millones: quién es Wu Yajun







Dejó atrás un trabajo mal pago para poder convertirse en la mujer que más millones de dólares ha generado en China.

De ser una empleada mal pagada a convertirse en dueña de miles de millones de dólares.

Wu Yajun, una mujer china, soñó con millones mientras trabajaba por 16 dólares al mes. Desde un taller polvoriento, su visión la catapultó a la cima del mundo empresarial. Su historia, un torbellino de audacia, intriga por cómo una trabajadora común conquistó una riqueza extraordinaria.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En Chongqing, esta joven desafió un destino modesto con inteligencia y coraje. Cada paso suyo rompió barreras en un mundo dominado por hombres. Su ascenso vertiginoso, desde una vida sencilla hasta la élite global, invita a descubrir cómo transformó su futuro con pura determinación.

Wu Yajun 1 Pasó de trabajar por muy poco dinero a generar miles de millones de dólares. El ascenso de Wu Yajun, una de las multimillonarias más importantes del mundo Wu Yajun nació en 1964 en Chongqing, China, en una familia modesta. Tras estudiar ingeniería en la Universidad Politécnica del Noroeste, trabajó en una fábrica estatal ganando 16 dólares al mes. Luego, como periodista en una agencia local, cubrió temas inmobiliarios, lo que despertó su interés por el sector.

En 1993, junto a su entonces esposo Cai Kui, fundó Longfor Properties en Chongqing. La empresa, que empezó con pequeños proyectos, creció hasta operar en 47 ciudades chinas, especializándose en centros comerciales y viviendas. En 2017, Longfor facturó 10.7 mil millones de dólares, consolidándose como un gigante del mercado inmobiliario.

Wu lideró Longfor con visión estratégica, siendo CEO de 2005 a 2011 y presidenta hasta 2023. Su enfoque en calidad y expansión la distinguió en un sector competitivo. En 2023, transfirió sus acciones a su hija para planificar su legado, manteniendo su influencia como una de las pocas mujeres multimillonarias por mérito propio.

Miles de millones: el patrimonio actual de Wu Yajun En 2025, la fortuna de Wu Yajun asciende a 5.7 mil millones de dólares, según la revista Forbes, tras alcanzar los 8.3 mil millones en 2019. Su riqueza proviene principalmente de su participación en Longfor Properties, que opera centros comerciales visitados por más de 300 millones de personas al año. Aunque dejó la presidencia de Longfor en noviembre de 2023, Wu sigue siendo una figura clave en el sector. Su imperio incluye propiedades en Hong Kong y otras ciudades chinas, con proyectos que combinan innovación y escala. Su riqueza la posiciona como la mujer más rica de China por mérito propio. Ella vive en Pekín y mantiene un perfil discreto, enfocada en su legado. Su fundación apoya causas educativas y sociales, reflejando su compromiso con retribuir.

Temas Millones