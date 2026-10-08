De Nvidia a Amazon: los líderes de empresas tecnológicas que más acciones vendieron en el tercer trimestre

Mark Stevens, Jayshree Ullal y Jeff Bezos fueron los nombres que encabezaron el ranking de insiders que más acciones vendieron durante el tercer trimestre. Los movimientos se dan en un momento de movimiento y debate del sector.

Archivo. En medio de los debates por la seguridad y la productividad, diversos multimillonarios del sector tecnológico se desprendieron de millones de acciones.

Los multimillonarios vinculados a la inteligencia artificial encabezaron las ventas de acciones realizadas por personas con información privilegiada durante el tercer trimestre , en un período marcado por la volatilidad de las tecnológicas, las advertencias sobre los riesgos del boom de la IA y la presión por lograr una regulación del sector.

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Según el reporte del Washington Service incluye a ejecutivos de Nvidia , Arista, Amazon y CoreWeave, entre otras compañías. El top 3 fue encabezado por Mark Stevens (Nvidia), Jayshree Ullal (ANET) y Jeff Bezos (Amazon), entre quienes acumulan una fortuna de US$302.000 millones.

Las acciones vinculadas a la inteligencia artificial atravesaron un trimestre de fuertes movimientos. Durante el mes de julio, el sector sufrió una caída ante las dudas de los inversores sobre las enormes sumas destinadas al desarrollo de esta tecnología . Luego se recuperó, aunque volvió a retroceder a mediados de septiembre, después de que Dario Amodei, de Anthropic, y Sam Altman, de OpenAI, pidieran ralentizar el desarrollo de modelos avanzados de IA.

El mercado tuvo un leve repunte con el lanzamiento de productos como Muse, de Meta Platforms , y la expectativa por la próxima arquitectura de inteligencia artificial de Nvidia.

Según el Washington Service, que sigue las operaciones de compra y venta de los directivos, estos fueron los principales vendedores internos durante el trimestre. El registro incluye a miembros de los consejos de administración que informan ventas en nombre de sus compañías, pero excluye aquellas realizadas en el marco de ofertas públicas.

1. Mark Stevens

Mark Stevens, inversor de capital riesgo y consejero de Nvidia, encabezó el listado tras desprenderse de 4.236.740 acciones de la compañía por más de u$s946 millones.

Stevens lideró el ranking con un total de 4.236.740 acciones vendidas por más de u$s946 millones.

Aunque Nvidia acumula una suba cercana al 30% en el año, el desempeño quedó por debajo del de otros fabricantes de semiconductores como Intel y Advanced Micro Devices, cuyas acciones más que se triplicaron. Los beneficios de Nvidia, sin embargo, continúan creciendo a un ritmo superior al de su valoración, en un contexto de dudas de Wall Street pese al fuerte avance de sus ingresos.

2. Jayshree Ullal

Jayshree Ullal, una de las mujeres más ricas del mundo, con una fortuna estimada en u$s8.700 millones, vendió 2.226.435 acciones de Arista Networks en agosto, mientras avanzaba la cotización del proveedor de equipos de redes, aunque mantuvo el 2% de la compañía.

3. Keith Meister

El inversor activista y consejero de Illumina, Keith Meister, ingresó al directorio de la compañía en marzo de 2025 y comenzó este año a desprenderse de acciones mediante Corvex Management, el fondo de cobertura que fundó.

La compañía de ciencias de la vida se incorporó recientemente al índice S&P 500 después de elevar sus previsiones de ingresos y ganancias para el año.

Meister vendió un total de 2.060.202 por un total de u$s436.157.160.

4. Xuning Wang

Total de acciones vendidas: 2.668.200.

Valor total de las ventas: US$401.190.552.

El presidente de SharkNinja, obtuvo una autorización excepcional del directorio para desprenderse de un total de 2.668.200 acciones por un monto aproximado de u$s401.190.552.

La compañía, el mayor vendedor de pequeños electrodomésticos de cocina de Estados Unidos, registró ingresos por u$s6.400 millones en 2025. Wang todavía mantiene aproximadamente el 35% de la empresa.

5. Michael Intrator

CoreWeave, proveedor de capacidad de cómputo para sistemas de inteligencia artificial, se convirtió en uno de los nombres centrales del crecimiento de los centros de datos vinculados a la IA. Desde su salida a bolsa en 2025, la cotización atravesó fuertes movimientos.

En ese contexto, Intrator se desprendió de 4.061.793 acciones por un total de u$s347.150.716. El directivo también rechazó el impacto que podría tener la oposición a la expansión de los centros de datos y afirmó a CNBC el 30 de septiembre que “no ha habido absolutamente ninguna reducción en los pedidos”.

6. Jeff Bezos

Jeff Bezos lleva, desde 2025, un rally de ventas de Amazon. En ese entonces se desprendió de 25 millones de acciones. Ahora, durante el último trimestre de 2026 le sumó otras 1.209.649 por un total de u$s346.453.514.

Jeff Bezos lleva, desde 2025, un rally de ventas de Amazon.

En una presentación realizada en agosto, Bezos informó que tenía previsto vender hasta 15 millones de acciones por más de u$s4.000 millones. Cabe destacar que Amazon se convirtió recientemente en la quinta compañía en superar los u$s3 billones de capitalización bursátil.

7. Martine Rothblatt

La fundadora de la empresa biotecnológica United Therapeutics, vendió 608.000 acciones durante el trimestre por más de u$s314 millones.

8. John Oyler

El presidente y CEO de la compañía oncológica BeOne Medicines, vendió 904.384 acciones por un total de u$s293.470.063 mediante un plan de negociación 10b5-1 establecido previamente. Todavía conserva cerca del 5% de la empresa.

Las ventas se produjeron mientras las acciones de BeOne acumulaban una suba cercana al 20% en el año.

9, Peter Beck

El CEO de Rocket Lab se deshizo de 3.275.779 acciones por un total de u$s286.410.196.

10. Frank Slootman

Por último, el empresario neerlandés y exCEO de Snowflake, continuó vendiendo opciones sobre acciones de la compañía mediante un plan de negociación preacordado.

Slootman dejó el cargo de CEO en 2024 y posee una fortuna estimada en US$3.500 millones. En los últimos movimientos, vendió 908.191 papeles por más de u$s282 millones.