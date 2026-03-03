Detienen a un acusado de manipular el sistema de millas de Aerolíneas Argentinas por casi u$s500.000

La Justicia federal avanza en la investigación de una maniobra denunciada por la empresa. La compañía bloqueó cuentas, anuló pasajes y llevó el caso a la fiscalía especializada en ciberdelitos.

La Justicia federal avanzó en las últimas horas con la detención de un hombre acusado de haber perpetrado una millonaria estafa contra Aerolíneas Argentinas a través de su programa de fidelización AR Plus , en una causa que ya tramita ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N°7 y la Fiscalía Federal N°9 , luego de haber sido impulsada inicialmente por la UFECI .

La investigación gira en torno a una maniobra que, según fuentes judiciales, habría generado un perjuicio cercano al medio millón de dólares mediante la manipulación del sistema de compra de millas.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, la operatoria consistía en alterar de manera indebida el monto a pagar y la cantidad de millas acreditadas al momento de realizar transacciones dentro del programa de pasajero frecuente.

La maniobra permitía, presuntamente, obtener una cantidad sustancialmente mayor de millas que las que correspondían al importe efectivamente abonado.

Esas millas luego eran utilizadas para la emisión de pasajes, upgrades o incluso transferencias a terceros , generando un circuito que combinaba fraude informático y perjuicio patrimonial para la compañía aérea.

Cómo fue detectado el fraude

Fuentes de Aerolíneas Argentinas consultadas por Ámbito explicaron que la irregularidad fue detectada a partir de los sistemas internos de monitoreo y control que la empresa aplica sobre las transacciones digitales vinculadas a su programa de fidelización. “Aerolíneas Argentinas detectó una maniobra efectuada sobre el sistema de compra de millas del programa AR Plus consistente en modificar, de forma indebida, el monto a pagar y la cantidad de millas acreditadas”, señalaron.

Tras constatar la anomalía, la compañía activó un protocolo interno que incluyó la anulación de las transacciones consideradas fraudulentas, el bloqueo de las cuentas involucradas y la invalidación de los pasajes emitidos con esas millas. Además, se dispuso la incorporación de los titulares de esas cuentas a la denominada WatchList, es decir, el listado de pasajeros no habilitados para volar con la aerolínea de bandera.

“La compañía adoptó medidas inmediatas: anuló transacciones fraudulentas, bloqueó las cuentas, invalidó pasajes emitidos y colocó a los titulares de esas cuentas en la WatchList (listado de pasajeros no habilitados para volar)”, remarcaron las mismas fuentes. Paralelamente, la empresa informó que presentó una denuncia ante la UFECI, especializada en delitos informáticos, lo que dio inicio a la investigación penal.

"La estafa se concretó a través de una vulnerabilidad en el sistema, generada en una actualización por parte de un proveedor externo", explicaron desde la compañía.

A fines de 2025, el caso fue judicializado y pasó a tramitar ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 7, con intervención de la Fiscalía Federal N° 9. En las últimas semanas, según indicaron desde la aerolínea, “se avanzó en la producción y análisis de la prueba técnica en coordinación con los especialistas de la fiscalía”, un proceso que incluyó peritajes sobre sistemas, registros de transacciones y trazabilidad de operaciones digitales.

La detención del sospechoso se produjo luego de que los investigadores reunieran elementos que, a criterio del Ministerio Público, permiten vincularlo con la manipulación del sistema de compra de millas. Las actuaciones buscan determinar si actuó en soledad o si formaba parte de una estructura más amplia dedicada a explotar vulnerabilidades tecnológicas en plataformas de comercio electrónico y programas de fidelización.

Cómo funciona el programa AR Plus

El programa AR Plus, que cuenta con cientos de miles de usuarios en la Argentina y el exterior, permite acumular millas a partir de vuelos, compras y promociones con empresas asociadas. Esas millas pueden canjearse por pasajes, mejoras de cabina y otros beneficios. En ese contexto, la integridad del sistema resulta clave no solo desde el punto de vista comercial, sino también reputacional, en un mercado altamente competitivo donde la confianza del cliente es un activo central.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el perjuicio económico estimado rondaría los 500.000 dólares, cifra que surge de la diferencia entre el valor real de las millas obtenidas y el monto efectivamente abonado por las transacciones adulteradas.

No obstante, el monto definitivo será determinado a lo largo del proceso judicial, a partir de pericias contables y tecnológicas.

Desde la compañía remarcaron que el caso no implicó una vulneración masiva de datos personales ni un acceso indiscriminado a las cuentas de otros socios del programa, sino que fue una manipulación puntual vinculada a la operatoria de compra de millas.

En ese sentido, aseguraron que los sistemas continúan funcionando con normalidad y que se reforzaron los mecanismos de control para prevenir situaciones similares.

El expediente judicial ahora deberá avanzar con las indagatorias, el análisis integral de la prueba digital y la eventual determinación de responsabilidades penales.

Mientras tanto, el caso se inscribe en una tendencia creciente de investigaciones vinculadas al cibercrimen y a la explotación de plataformas digitales, un fenómeno que obliga a las empresas a fortalecer sus esquemas de seguridad y a articular con el sistema judicial respuestas cada vez más rápidas y especializadas.