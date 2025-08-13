Día del Niño: OnCity.com lanza promociones y cuotas sin interés







Promociones exclusivas, financiación y beneficios especiales en juguetes, consolas, bicicletas y artículos para toda la familia.

Oncity.com contará con hasta un 40% off y hasta 18 cuotas sin interés.

Se acerca el Día del Niño y Oncity.com te acompaña con ofertas imperdibles, opciones de financiamiento, beneficios y descuentos exclusivos pensados para sorprender a los más chicos este domingo 17 de agosto.

En el marketplace podés encontrar desde juguetes, juegos de mesa y bicicletas, hasta consolas de videojuegos, tablets, patinetas eléctricas y artículos para el aire libre, la amplia variedad de productos disponibles en Oncity.com contará con hasta un 40% off y hasta 18 cuotas sin interés en los regalos más buscados, con envío en CABA y alrededores, sumado a la posibilidad de retiro en todas sus sucursales.

Además, en los más de 200 puntos de venta, los clientes podrán acceder a la financiación de On City Crédito, con un beneficio exclusivo de 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas en los mejores productos, abonando la primera recién en septiembre.

Encontrá lo mejor para regalar a los chicos en Oncity.com, el marketplace líder en tecnología, juguetes, artículos para el hogar y para toda la familia.

Ingresá ahora en oncity.com y asegurá las mejores promociones antes que nadie.