Millones de personas lidian cada noche con el mismo enemigo: el insomnio. Dormir mal afecta el cuerpo, la mente y hasta la convivencia. Por eso, las soluciones tecnológicas para dormir mejor se convirtieron en aliados clave para quienes buscan recuperar el descanso perdido.
El kit perfecto para los problemas de insomnio: olvídate de los ronquidos y mejora la calidad de tu sueño
Una innovadora almohada inteligente sorprende a millones al ofrecer una solución real para dormir mejor y reducir los ronquidos sin esfuerzo.
-
La famosa cadena de comida rápida que se despide del país: no pudo hacerle frente a las deudas de millones
-
¿Quién es Larry Ellison, el magnate de Oracle que destronó a Elon Musk como el hombre más rico del mundo?
Y ahora, un invento de origen surcoreano revoluciona el mundo del sueño. No solo combate los ronquidos, también eleva la calidad del descanso con inteligencia artificial, sensores y una app que registra cada detalle del comportamiento nocturno.
El invento que enamoró a millones: qué es la Motion Pillow y cómo funciona
La Motion Pillow no es una almohada común. Este dispositivo inteligente identifica en qué momento una persona comienza a roncar y actúa en tiempo real para detener el ruido. Gracias a su sistema de almohadas de aire, mueve sutilmente la cabeza hasta encontrar la postura ideal, sin despertar al usuario ni interrumpir el sueño.
El secreto está en su sensor de presión, micrófonos y su app integrada. Juntos, registran el patrón de ronquidos y la posición de la cabeza. Luego, el algoritmo ajusta la postura automáticamente, abriendo las vías respiratorias y favoreciendo un flujo de aire óptimo. Es una herramienta útil para quienes sufren apnea leve y para quienes comparten cama con alguien que ronca.
El diseño también suma puntos: fabricada con espuma viscoelástica ecológica, se adapta a cualquier postura y garantiza soporte cervical. Además, incluye un anillo inteligente que mide oxígeno, una luz que regula el ritmo circadiano y una base compacta. Todo esto la convierte en una de las mejores soluciones para quienes buscan mejorar su calidad de sueño sin recurrir a tratamientos invasivos.
- Temas
- Millones
Dejá tu comentario