Fue la primera mexicana en ingresar al Salón de la Fama de Mujeres en Tecnología: quién es Blanca Treviño

Es la CEO de Softtek, una empresa líder de servicios de Tecnología de Información que opera en América Latina desde el 2000.

La vida de la empresaria mexicana que desafió los roles de género y se posicionó como una de las figuras más influyentes en el ámbito tecnologico.

Las mujeres han conquistado cada vez más terreno en el ámbito empresarial, logrando superar récords que hace apenas un siglo parecían imposibles. En ese camino sobresale Blanca Treviño, una empresaria mexicana que construyó desde cero una de las compañías de tecnología más importantes de la región.

Hoy es Presidenta y CEO de Softtek, la firma de TI más grande de América Latina. Con una sólida formación en sistemas y computación administrativa, Treviño se ha consolidado como referente de innovación y liderazgo, además de ser un símbolo de inspiración para nuevas generaciones que buscan abrirse paso en la industria tecnológica.

blanca treviño Blanca Treviño de Vega, presidente y directora ejecutiva de Softtek. Foto: Cortesía Softtek

La vida y carrera de Blanca Treviño Blanca Avelina Treviño de Vega nació en Monterrey, Nuevo León, en 1959. Se graduó en Sistemas de Computación Administrativa en el Tecnológico de Monterrey y, tras ser despedida de una empresa local, decidió emprender. En 1982, junto a un grupo de socios y con una inversión inicial de apenas 10.000 dólares, fundó Softtek, una compañía que con el tiempo se convertiría en líder de servicios de tecnología en América Latina.

Desde los primeros años, la empresa apostó por una visión global. Treviño ocupó cargos en ventas, marketing y operaciones, hasta asumir en el año 2000 como CEO y presidenta del consejo directivo. Bajo su liderazgo, Softtek se expandió a más de 20 países y superó los 12.000 colaboradores, consolidándose como el proveedor independiente de TI más grande de la región. Una de sus mayores innovaciones fue la estrategia nearshore, que aprovecha la cercanía de México con Estados Unidos para ofrecer servicios tecnológicos competitivos.

Además de encabezar Softtek, Blanca Treviño ha formado parte de múltiples consejos directivos. Fue la primera mujer en integrar el Consejo Mexicano de Negocios, marcando un hito en una organización tradicionalmente dominada por hombres. También ha participado en los consejos de Walmart México, Grupo Lala, la Bolsa Mexicana de Valores, diversas universidades y organismos internacionales. Su trayectoria ha sido reconocida en numerosas ocasiones. Ha sido nombrada entre las mujeres más poderosas de México, ingresó al Salón de la Fama del Outsourcing, recibió el Education Leadership Award por su impacto en la educación y fue incluida en el prestigioso Women in Technology Hall of Fame. Estos logros reflejan no solo su éxito empresarial, sino también su compromiso con abrir camino a más mujeres en la industria tecnológica. A lo largo de su carrera, Treviño ha defendido la importancia de la inclusión femenina en la tecnología y los negocios. Con su historia, inspira a nuevas generaciones a romper barreras, innovar y demostrar que el talento no tiene género. El patrimonio de Blanca Treviño Según la lista de Mexicanos más ricos publicada en Wikipedia, Blanca Treviño aparece con un patrimonio estimado de 1.500 millones de dólares, lo que la ubicaría dentro de los empresarios más acaudalados del país. Sin embargo, esta cifra no ha sido confirmada por fuentes financieras especializadas como Forbes o Bloomberg, por lo que debe considerarse con cautela. Más allá de la exactitud de este número, lo cierto es que el liderazgo de Treviño al frente de Softtek la ha convertido en una de las figuras más influyentes del sector tecnológico en América Latina.

