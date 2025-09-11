Creó una de las criptomonedas más famosas y se retiró por seguridad, pero con cientos de millones: quién es Anthony Di Iorio







Fue uno de los creadores de una de las criptomonedas más importantes de la actualidad, pero salió por precaución.

El cofundador de Ethereum ganó millones con sus inversiones.

Cuando hablamos de criptomonedas, lo primero en lo que pensamos es en los millones del Bitcoin, pero otra de las más seguras, prometedoras y conocidas, sin lugar a dudas, es Ethereum. Si bien el fundador más conocido es Vitalik Buterin, alguien más que participó en la creación fue Anthony Di Iorio.

Gracias a lo innovador de este activo, ambos pudieron enriquecerse y ganar millones de dólares. No obstante, en 2021, Anthony decidió vender todo lo que tenía para salir del proyecto y resguardar su dinero de una forma que creyó más conveniente.

Anthony Di Iorio Gracias a su visión, generó millones de dólares. La historia del cofundador de Ethereum.

La historia de Anthony Di Iorio, el cofundador de Ethereum Anthony Di Iorio es un emprendedor canadiense que nació y creció con dos hermanos mayores en el norte de Toronto en Canadá. Se graduó en marketing en la Universidad Ryerson (actual Universidad Metropolitana de Toronto) y comenzó a desarrollar sitios web a principios de la década de 1990.

Finalmente se incorporó al mercado de alquiler de viviendas como inversor y propietario en su ciudad natal. Pero en 2012 dio un giro y decidió vender sus propiedades de alquiler para invertir en Bitcoin y comenzó a organizar empresas en el sector de las criptomonedas.

Descubrió Bitcoin por primera vez en un podcast llamado Free Talk Live en 2012 y le llamó poderosamente la atención porque, según cuenta gente que lo entrevistó, tenía un fuerte sentimiento "antiautoritario" y cuestionaba los métodos de la economía convencional. Ese mismo día, Di Iorio compró su primer Bitcoin por 9,73 dólares. Creó el Toronto Bitcoin Meetup Group, que celebró su primera reunión en un pub pocos meses después. En 2013, fundó una extensión de Chrome para la billetera Bitcoin llamada KryptoKit, junto con Steve Dakh, quien creó una aplicación para navegadores web que permite a los usuarios pagar productos y servicios utilizando la billetera de criptomonedas. Posteriormente, Vitalik Buterin, Erik Voorhees y Roger Ver se unieron a KryptoKit en 2014, y juntos fundaron la plataforma de criptomonedas Ethereum, que ha sido valorada en $7 mil millones y tenía una capitalización de mercado de $1.6 mil millones en 2017. Los motivos del retiro de Di Iorio del mundo de las criptomonedas El cofundador obtuvo millones en ganancias gracias a Bitcoin. Se estima que tenía un patrimonio de 1000 millones de dólares en 2021, cuando decidió vender su posición. Por lo que deslizó, esta decisión tiene que ver con medidas de seguridad personal. Desde 2017, comenzó a moverse a todos lados rodeado de seguridad, incluso a las reuniones de negocios. Luego de 8 años en el área, el cofundador decidió que deseaba diversificarse al no querer que toda su vida y negocios giraran en torno a esta criptomoneda, y además deseaba abordar problemas complejos. En la actualidad, se estima que el patrimonio de Anthony Di Iorio ronda entre los 750 y 1000 millones de dólares.

