DolarApp evoluciona a ARQ: la fintech levanta u$s70 millones para potenciar su plataforma financiera global

Tras alcanzar los 2 millones de usuarios a nivel regional, la compañía fundada por exejecutivos de Revolut cambia su nombre para reflejar una propuesta integral de finanzas cotidianas. Sequoia Capital, Founders Fund y Kaszek respaldan la nueva etapa.

A tres años de su irrupción en el mercado regional, la fintech conocida anteriormente como DolarApp anunció un cambio profundo en su identidad y estrategia de negocio. A partir de ahora, la plataforma se transforma en ARQ , una decisión que busca reflejar la madurez de una propuesta que ha dejado de ser una simple herramienta de transferencias internacionales para convertirse en un ecosistema financiero completo.

Este anuncio llega acompañado de un sólido respaldo financiero: la compañía cerró una ronda de inversión de u$s70 millones , liderada por fondos de renombre global como Sequoia Capital y Founders Fund —el fondo de Peter Thiel—, junto a la participación de Kaszek , firma liderada por los argentinos Hernán Kazah y Nicolás Szekasy.

El cambio de marca no es meramente estético, sino que responde a una necesidad de mercado detectada por sus fundadores: Fernando Terrés (CEO), Zach Garman (CPO) y Álvaro Correa (COO). Según la empresa, el nombre original había quedado "limitante" ante el crecimiento de la plataforma.

La propuesta de ARQ hoy integra cuentas en pesos, dólares y euros digitales, permitiendo a sus usuarios recibir y enviar pagos al exterior con eficiencia. Pero el valor agregado reside en la expansión hacia servicios de banca personal diaria: el usuario ahora cuenta con herramientas de inversión, opciones de crédito y su nueva tarjeta de crédito Prestige , una tarjeta metálica diseñada para un perfil de cliente global.

"Ayudamos a nuestros usuarios a gastar internacionalmente con tasas de conversión justas y a recibir pagos del exterior con la simplicidad de una cuenta local", señaló Fernando Terrés , CEO de la compañía. "Estamos construyendo mucho más que finanzas transfronterizas. Con ARQ, nos expandimos hacia las finanzas cotidianas, incluyendo inversión y nuestra tarjeta de crédito Prestige, diseñada para clientes que necesitan un producto global en el que puedan confiar".

El target: usuarios "afluentes" y con movilidad global

Para el segmento que apunta ARQ —profesionales de altos ingresos y usuarios con movilidad global— la banca tradicional ha demostrado ser, en muchos casos, ineficiente. Es allí donde la infraestructura de stablecoins se convirtió en una ventaja competitiva. Utilizando estas monedas estables como base, la empresa logró reducir la fricción en las finanzas internacionales, algo que incluso Stripe, el gigante mundial de pagos, ha destacado en su reporte anual como un caso de éxito escalable.

El equipo fundador, proveniente de las filas de Revolut —donde gestionaron productos de remesas y servicios premium—, ha replicado esa lógica de crecimiento. Desde sus inicios en México en 2022, la compañía no ha dejado de expandirse: hoy opera en Argentina, Colombia y Brasil, manteniendo una estructura de más de 100 empleados distribuidos en nodos clave como Nueva York, Buenos Aires, San Pablo, Cracovia, Ciudad de México, Bogotá y Londres.

La particularidad del mercado argentino

Para la Argentina, la adopción de una plataforma como ARQ ha sido natural. La cultura local de operar en múltiples monedas, sumada a la necesidad de gestionar ahorros y gastos en dólares, generó una recepción inmediata de la propuesta desde el día uno de su lanzamiento.

"Seguimos enfocados en construir", indicó Zach Garman, CPO de la plataforma. "ARQ es la plataforma de largo plazo que estamos desarrollando para consumidores afluentes en toda América: una solución para gestionar sus finanzas cotidianas, operar con monedas globales, invertir internacionalmente y gastar en todo el mundo con confianza".

Con la mira puesta en el futuro, los 2 millones de usuarios alcanzados a nivel global son vistos por la dirección de la compañía como "solo el comienzo". La nueva capitalización de u$s70 millones servirá como combustible para acelerar esta hoja de ruta, consolidando a ARQ como una alternativa robusta frente a la banca tradicional que, hasta hace poco, dominaba el sector de los servicios premium en la región.