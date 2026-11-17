Gustavo Salinas analizó en diálogo con Ámbito los desafíos de competitividad, el costo argentino y el futuro de la industria automotriz. La estrategia exportadora, el desarrollo de proveedores y la expectativa por el acuerdo comercial con Estados Unidos.

La inversión de u$s1.341 millones que Toyota anunció para construir una nueva planta en Zárate representa un hito para la industria automotriz argentina. Pero detrás del desembolso, que permitirá fabricar una nueva pick up híbrida a partir de 2030, aparece un desafío que trasciende a la compañía japonesa: cómo construir una industria competitiva, con capacidad exportadora y menos condicionada por los costos estructurales de la economía local.

En diálogo con un reducido grupo de medios, entre ellos Ámbito , el presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas , celebró la confirmación del proyecto, destacó la importancia de contar con reglas que favorezcan las inversiones de largo plazo y puso el foco en las condiciones necesarias para competir en los mercados internacionales. "El mercado de exportación es de ultracompetitividad. No nos podemos dar el lujo de exportar impuestos" , advirtió.

El anuncio fue formalizado este lunes en la Casa Rosada , durante una reunión de los máximos directivos de Toyota con el presidente Javier Milei , el ministro de Economía, Luis Caputo , y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . Por la automotriz participaron el vicepresidente ejecutivo global, Yoichi Miyazaki ; el CEO para América Latina y el Caribe, Rafael Chang ; y el propio Salinas.

La compañía confirmó así la mayor inversión anunciada en la historia de la industria automotriz argentina, que se ejecutará bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) . El proyecto contempla la construcción de una nueva planta en Zárate, que comenzará a operar en 2030 con la fabricación de la Toyota Tacoma híbrida . La instalación complementará las líneas actuales y tendrá una capacidad inicial de hasta 50.000 unidades anuales, con posibilidad de ampliarse a 100.000. El objetivo es destinar aproximadamente el 70% de la producción a la exportación.

El Presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a directivos de Toyota, quienes presentaron un proyecto de inversión de más de USD 1.300 millones para construir una nueva planta en Zárate, provincia de Buenos Aires, como parte del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones… pic.twitter.com/kca0wuAmkN

Salinas consideró que el principal desafío para la industria automotriz sigue siendo la competitividad, especialmente en un escenario en el que la Argentina busca profundizar su integración comercial con otros mercados. "El desafío sigue siendo transversal: la competitividad. En una Argentina que se va integrando al mundo, la pregunta es por qué un cliente te elegiría" , planteó el ejecutivo.

Para el presidente de Toyota Argentina, la discusión excede ampliamente la estructura tributaria. Si bien reconoció el peso de los impuestos, sostuvo que existen otros factores que condicionan las posibilidades de exportación. "A veces se resume todo en la parte impositiva, pero el costo argentino tiene que ver con más factores: los costos financieros, los impuestos y la infraestructura", enumeró.

En ese sentido, explicó que Toyota viene desarrollando desde hace años un trabajo interno para mejorar su eficiencia, aunque insistió en que también se necesita avanzar sobre la competitividad sistémica. La búsqueda de menores costos, una mayor escala productiva y el fortalecimiento de los proveedores forman parte de esa estrategia.

Salinas también puso el foco en la necesidad de identificar dónde existen oportunidades concretas para mejorar la competitividad. El trabajo puertas adentro de las compañías resulta fundamental, pero la expansión industrial permite generar nuevas escalas y desarrollar una cadena de valor capaz de abastecer una producción cada vez más sofisticada.

"El desafío es tener una industria con perfil exportador y que no sea dependiente del mercado doméstico", sintetizó.

La compañía buscará trabajar sobre estas cuestiones tanto con el Gobierno nacional como con la provincia de Buenos Aires y los municipios donde se encuentran radicados sus proveedores. El objetivo es alcanzar una estructura de costos que permita ampliar el volumen de producción y competir en los mercados externos.

En esa línea, el ejecutivo insistió en que el desarrollo industrial debe contemplar una agenda más amplia que los incentivos específicos a las inversiones. Para una compañía que exporta buena parte de su producción, la competitividad de toda la cadena resulta determinante.

La planta de Toyota en Zárate.

La estrategia regional y la expectativa por el acuerdo con Estados Unidos

La nueva inversión también responde a una redefinición de los mercados que Toyota busca abastecer desde la Argentina. La compañía apunta a consolidar al país como una plataforma industrial para América Latina, mientras que las operaciones de Estados Unidos y México estarán orientadas principalmente al mercado norteamericano.

"No alcanzaba solamente con mirar al Mercosur, sino que había que mirar a toda Latinoamérica", explicó Salinas, al describir una estrategia de diversificación que permitió sostener la actividad de la planta de Zárate incluso en un contexto complejo para la industria. El ejecutivo destacó que, pese a las dificultades que atravesó la producción automotriz argentina durante el año, Toyota está alcanzando niveles récord de actividad gracias a la ampliación de sus destinos comerciales.

Esa diversificación permitió asegurar la plena utilización de la capacidad productiva y avanzar hacia un modelo de crecimiento sustentable, con menor dependencia de las fluctuaciones de un mercado en particular. En ese contexto, Salinas también se refirió a las perspectivas que podría abrir un acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos. Aunque la estrategia industrial de Toyota diferencia los mercados latinoamericano y norteamericano, la compañía sigue con atención las negociaciones y sus eventuales consecuencias para el sector, en especial por la posibilidad de importar nuevos productos.

"Seguimos expectantes por el acuerdo con Estados Unidos. No lo hablamos con el Gobierno, estamos a la espera", señaló.

Por ahora, la automotriz no incorporó públicamente eventuales beneficios de ese entendimiento a su planificación productiva. La prioridad continúa siendo fortalecer su presencia en América Latina y ampliar la competitividad de la operación argentina.

Una inversión que no estuvo asegurada hasta el final

La confirmación del desembolso llegó después de un proceso de evaluación que atravesó distintas etapas y dificultades. Salinas explicó que, pese a la trayectoria de Toyota en el país y al crecimiento de su operación industrial, la aprobación de una inversión de esta magnitud nunca estuvo garantizada.

"El proyecto nunca está asegurado hasta que no está aprobado", señaló, al recordar que una decisión de estas características depende de múltiples variables: el contexto económico, las validaciones internas, el potencial de los mercados y la capacidad de desarrollo de proveedores.

El ejecutivo también repasó las dificultades financieras que atravesó la industria automotriz argentina en los últimos años, particularmente por las deudas acumuladas con las casas matrices generadas durante el gobierno peronista de Alberto Fernández. En ese proceso, destacó que el Bopreal permitió avanzar en el ordenamiento de esos compromisos, mientras Toyota continuó operando con tres turnos de producción y recomponiendo progresivamente su situación financiera.

Ahora, con el proyecto confirmado y aprobado bajo el RIGI, la compañía prevé comenzar de inmediato con los desembolsos. Según anticipó, el proceso de ejecución será más rápido que los plazos contemplados por el régimen de incentivos.

Toyota Tacoma, el modelo que se producirá en Zárate desde 2030.

Hasta 100.000 unidades y nuevas tecnologías

La nueva planta permitirá ampliar la capacidad industrial de Toyota en la Argentina y sumar la producción de la Tacoma híbrida, que convivirá con la tradicional Hilux dentro de la estrategia regional de la compañía. La instalación tendrá una capacidad inicial de hasta 50.000 unidades anuales, que se ajustará en función de la evolución de la demanda. A futuro, la proyección contempla la posibilidad de alcanzar las 100.000 unidades, con aproximadamente siete de cada diez vehículos destinados al exterior.

La apuesta también responde al posicionamiento que Toyota construyó en el segmento de las pick ups, donde la Hilux se convirtió en uno de sus principales productos. Salinas explicó que la nueva planta seguirá esa línea, aunque incorporará tecnologías que van más allá de la motorización. La transformación de la industria automotriz también involucra sistemas electrónicos y componentes cada vez más sofisticados.

En ese sentido, sostuvo que la compañía deberá continuar atendiendo la demanda de vehículos con motores tradicionales, que seguirán presentes durante varios años, mientras incorpora nuevas alternativas para consumidores que buscan tecnologías diferentes. La convivencia de ambas demandas forma parte de la estrategia de Toyota para los próximos años y explica la decisión de avanzar hacia una producción que combine tecnologías convencionales con nuevas soluciones de movilidad.

Proveedores locales y una industria más fuerte

El proyecto también plantea un desafío para la cadena autopartista argentina: desarrollar proveedores capaces de abastecer una producción con mayor contenido tecnológico y sostener niveles de integración local y regional.

"Siempre habrá componentes importados", reconoció Salinas, aunque destacó la necesidad de generar nuevas capacidades en la industria autopartista vinculadas con las tecnologías que incorporarán los futuros vehículos. El presidente de Toyota Argentina también remarcó que el crecimiento de la compañía no puede analizarse de manera aislada del conjunto del sector. "Es fundamental tener una industria fuerte, no solo Toyota", afirmó.

En esa línea, recordó que la Argentina ocupa el cuarto lugar mundial entre los productores de pick ups de una tonelada, una posición que considera estratégica y que requiere fortalecer la competitividad del entramado industrial. Para Salinas, el desarrollo de una base sólida de proveedores es indispensable para alcanzar el contenido local y regional que necesita la producción automotriz. La cooperación entre las terminales y las empresas autopartistas, sostuvo, constituye uno de los pilares para consolidar esa capacidad industrial. "Apuntamos y necesitamos una industria fuerte", insistió.