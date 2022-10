Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter: qué dijo tras la confirmación de la compra

En su carta, publicada en Twitter, Musk dijo que no quiere que la plataforma se convierta en un "infierno sin límites para todos donde se puede decir cualquier cosa sin consecuencias", a pesar de su promesa declarada de reducir el la moderación del contenido de la plataforma y reforzar la "libertad de expresión".

Al mismo tiempo, dijo que planea reducir las restricciones de contenido y que revertiría las prohibiciones permanentes de cuentas previamente eliminadas de la plataforma por violar repetidamente sus reglas, incluido el expresidente Donald Trump.

Esos planes habían planteado dudas sobre el impacto potencial en el negocio principal de ventas de anuncios de Twitter, ya que los auspiciantes podrían estremecerse ante la posibilidad de que sus publicaciones pagadas aparecieran junto con contenido más controvertido.

https://twitter.com/elonmusk/status/1585619322239561728 Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

"Fundamentalmente, Twitter aspira a ser la plataforma de publicidad más respetada del mundo que fortalece su marca y hace crecer su empresa... Permítanos construir algo extraordinario juntos", añadió.

Musk también reiteró en la carta una declaración anterior que había hecho de que la adquisición de Twitter no pretende ser una empresa lucrativa para él.

El empresario sugirió anteriormente que quiere aumentar los ingresos por suscripción de Twitter para depender menos de los anuncios.

