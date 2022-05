Salario emocional: Cobran protagonismo los beneficios corporativos en el trabajo

Ya no es un "nice to have" ni un gesto amable de las compañías a los empleados de su nómina, sino que se ha convertido en una necesidad, cuando los sueldos son insuficientes la ayuda monetaria es más que necesaria y los descuentos en comercios son una tendencia que se sigue consolidando frente a la inflación que nos azota.

Diferentes encuestas internacionales revelaron que el 60 por ciento de los consumidores que usan cupones digitales consideran que los beneficios son más importantes ahora que antes de la pandemia lo cual generó una mayor confianza para comprar online. A su vez, en el 2021, el 92 por ciento de los consumidores buscó cupones y ofertas antes de realizar una compra online y se prevé que el canje de cupones digitales supere los noventa mil millones de dólares para el 2022, frente a los 47 mil millones del 2017.

En este contexto, algunos de los beneficios corporativos que son tendencia en la actualidad son aquellos que acompañan a los empleados a llegar a fin de mes y a cubrir sus gastos, entre ellos los relacionados a los descuentos en supermercados, gimnasios, salidas y restaurantes, turismo, tecnología, indumentaria y entretenimientos, así como los ligados al bienestar, tales como los cursos de nutrición, mindfulness o yoga y los talleres relacionados al aspecto nutricional y a la actividad física. De las categorías más pedidas, se destacan: en compras un 45%, en gastronomía un 20%, en indumentaria un 15% y en cines un 15%.

A su vez, en el último tiempo surgieron otros beneficios más novedosos como los juegos entre empleados, lo que nos permitió este año lanzar el Prode Femenino que resultó un éxito y el Prode Qatar 2022 que se diseñó para el mundial de fútbol de noviembre 2022. Ambos forman parte de una tendencia que sirve para fomentar los vínculos entre colegas que se fueron perdiendo debido a la pandemia, además representan una oportunidad de conseguir la fidelización y una mejora en las experiencias de los colaboradores de las empresas.

Los juegos son unas de las herramientas que forman parte de la gamificación, una de las técnicas más utilizadas en Estados Unidos y España, que comenzó a ser implementada en Latinoamérica para ofrecer al mundo empresarial la oportunidad de conseguir la fidelización, mejorar las experiencias de sus colaboradores y además generan un retorno de la productividad que es significativo mediante estas mecánicas de juego digitales.

Además, una reciente encuesta que realizamos reveló que un 45 por ciento de las personas que trabajan en relación de dependencia consideran que lo más importante en su trabajo es contar con un buen y ameno clima laboral y un 35 por ciento coincide en que le da primordial importancia al “tiempo de ocio” para poder socializar en el trabajo.

En este momento resulta muy importante para las organizaciones grandes y pequeñas poder encontrar el equilibrio justo entre economía y empatía. Tal es así que más del 60 por ciento de las empresas a nivel mundial buscan mejorar el bienestar de sus empleados y más aún en un país como Argentina en donde la inflación es muy alta y el sueldo por lo general resulta insuficiente.

