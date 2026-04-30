El futuro de la Generación Silver: advierten por la necesidad de repensar estructuras laborales ante una mayor masa empleada

El panorama actual en la Argentina presenta desafíos laborales, ante la sobrepresencia de este grupo etario y los bajos nacimientos. Ahora, especialistas advirtieron que los gobiernos e instituciones se ven en la necesidad de repensar sus estructuras para enfrentar a una futura masa profesional sobrepresente.

A este nuevo escenario se lo vincula con el giro "a lo individual, al ahorro privado, finanzas, inversiones" y la necesidad de nuevos instrumentos.

La plataforma Silver Economy Alliance (SEA) llevó adelante un evento exclusivo para debatir cómo la longevidad protagoniza el cambio demográfico actual. Como su nombre lo indica, el foco estuvo puesto en la generación de trabajadores silver , de más de 50 años, y recalcaron en la necesidad de repensar las estructuras de contratación al interior de las compañías y en cómo ver a la vejez.

Como uno de sus fines, SEA impulsa la acción frente al cambio demográfico y las oportunidades desde una vida más larga. En ese sentido, durante esta ocasión brindó una exposición el pasado jueves 23 de abril en el Planetario Galileo Galilei con speakers de diversas disciplinas para ampliar sobre el potencial económico y social de la longevidad de los "silver". Contó con la presencia del inversionista Claudio Zuchovicki, el psiquiatra José E. Abadi, el médico Conrado Estol y el demógrafo Rafael Rofman.

Por su lado, especialistas en demografía compararon que hoy la urgencia no pasa por el miedo a la explosión poblacional sino a su baja y que el sistema social, como es conocido, debe replantearse para abarcar a esta masa poblacional que sigue viviendo. Por último, desde la Psicología apuestan a amigarse con la idea de seguir aprendiendo y de tejer puentes con generaciones más jóvenes.

El panorama actual en la Argentina presenta desafíos para este grupo etario, dada la baja de la natalidad registrada durante los últimos 10 años. En ese sentido, al ser consultada sobre qué presiones enfrenta esta generación , asociado durante el s XX a "la generación que se prepara para descansar", la directora de SEA Andrea Falcone consideró que "el desafío tiene que ver con la adaptación ".

Así, consideró que los espacios laborales deberían asegurar cómo "seguir siendo productivo por más tiempo". A su vez, recalcó que los sistemas provisionales necesitan medidas de adecuación ya que "la financiación del retiro, tal y como la conocemos, está llegando a su fin".

generacion silver 2 (1) Desde la psicología advirten que "la vida activa es una vida en la cual somos permeables a aquello nuevo".

A este nuevo escenario Falcone lo vincula con el giro "a lo individual, al ahorro privado, finanzas, inversiones" y la necesidad de nuevos instrumentos como planes de pensiones, sistemas de ahorro, seguro de retiro. Así, consideró que las organizaciones tienen la oportunidad "de generar conciencia y nuevas estructuras" ante un sistema del siglo XX "con una nueva demografía en el siglo XXI". En esa línea, algunas de las aristas que pueden ser abordadas responden a la educación financiera, a generar más trabajo por más tiempo y entender mecanismos de ahorro.



En tanto, el demógrafo e investigador Rafael Rofman, parte del CIPPEC, describió a la demografía como "la ciencia de las alarmas" ya que la sociedad la recuerda "cuando nos asustamos". Con un racconto sobre los diversos sucesos históricos -como la Revolución Industrial, Francesa y guerras-, comparó que hoy "en lugar de tener miedo a la explosión de nacimientos, ahora tenemos miedo a la implosión".

A su vez, advirtió que el hecho de que las personas vivan más se debe al progreso social: "Estamos en un proceso que empezó hace más de 200 años que se llama transición demográfica, o sea que pasamos de ser una sociedad donde nacíamos mucho y nos moríamos mucho a una sociedad donde nacimos poco y nos morimos poco".

En esa línea, amplió que la fecundidad hoy pasó a cerca de una quinta parte de lo que era en ese período de tiempo. Así, actualmente "estamos completando la transición" y ahora bien resta "explicar qué pasa después": "Tenemos que repensar la salud, la educación, la protección social y el urbanismo, sabiendo que estamos envejeciendo, para que esto no nos lleve puestos", remarcó Rofman.

Generación Silver.jpg A este nuevo escenario se lo vincula con el giro "a lo individual, al ahorro privado, finanzas, inversiones" y la necesidad de nuevos instrumentos.

A la par, a nivel económico, lo urgente es "crecer rápido y aumentar la productividad": "No podemos suponer que modelos que funcionaban en 1950 cuando la edad promedio era 20 años, van a funcionar en 2050 cuando la edad promedio sea 50. Tenés un capital humano que no puede desaparecer, tenés que aprovechar la potencialidad que tiene".

Por último, en ese mismo camino, el psiquiatra José Abbadi recalcó la necesidad de tener un proyecto que considere dejar atrás los preconceptos sobre la vejez: "Tenemos que terminar con que ser viejo es una persona a la que le toca ser espectadora de lo que están viviendo los otros. El deseo perdura, es una es una condición que tiene que ver con el sujeto vivo", subrayó en sintonía con la idea de seguir aprendiendo.

Abaddi hizo hincapié, en ese sentido, con la idea que asocia a la vejez con sabiduría y culminación. Sin embargo, advirtió que "la vida activa es una vida en la cual somos permeables a aquello nuevo".

Hacia el final de su exposición, el psiquiatra señaló que se debe "instalar un diálogo distinto entre las distintas generaciones": "Que el joven y el y 'el viejo' se conviertan en un vínculo, que en un intento de armonía imperfecta construyan juntos. Porque se va a entender que en la vejez somos jóvenes, porque ponemos en marcha la duda y la pregunta por lo que no sabemos".