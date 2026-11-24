Cristiano Ronaldo volvió a convertir con el Al-Nassr: a cuántos goles está de los 1.000 + Agregar ámbito en









El astro portugués sigue imparable con su relación de cara a la red y está cada vez más cerca de conseguir su objetivo antes del final de su carrera.

Cristiano Ronaldo volvió a meter gol con el Al-Nassr y está cada vez más cerca de los 1.000. @Cristiano

Cristiano Ronaldo convirtió un gol en la victoria de este martes por la tarde del Al-Nassr contra Al-Sadd, por 2 a 1. Al minuto 13, el portugués sacó un potente derechazo al palo superior derecho del arquero rival, desde un tiro penal, para poner el primer gol del encuentro.

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La ejecución desde los 12 pasos, la cual provocó y ejecutó él, hizo que alcance los 987 goles en su carrera profesional y se encuentra a nada más que 13 tantos para llegar a su objetivo: los 1.000.

El gol de penal de Cristiano Ronaldo para alcanzar los 987 goles. Canal 11 Según aseguró el mismo Cristiano, espera poder terminar su profesionalismo con la mencionada marca en su haber y convertirse en el primer futbolista de la historia en alcanzar este hito, debido a que los supuestos 1.000 goles de Pelé no están oficializados por la FIFA.

Luego del gol de Ronaldo, a los 22´, el equipo visitante igualó las condiciones gracias a la anotación de Mohammed Waad, quien se desmarcó en una jugada preparada y definió cruzado con su pierna izquierda. Sin embargo, su sonrisa se disipó al final de la primera etapa, cuando el árbitro lo expulsó a instancias del VAR por escupir a un rival.

La expulsión de Mohamed Waad por escupir a un adversario. Aún así, el Al-Nassr pudo sobrellevar la igualdad y, una vez en el complemento, Joao Felix sacó una potente chilena al minuto 52 para poner a su equipo en ventaja y, potencialmente, entrar como uno de los candidatos a llevarse el Premio Puskas de la temporada.

Por otro lado, Cristiano Ronaldo estuvo cerca de sumar un tanto más a su bolsa de goles, pero el offside de su compañero Angelo Gabriel, al inicio de la jugada, hizo que se lo invaliden y que finalmente siga con 987 aciertos a la red rival, en 1345 partidos. Cristiano Ronaldo, a 13 goles de los 1.000. Más allá de que su objetivo individual es llegar a la marca, la realidad es que su meta principal es clasificarse a los playoff de la Champions League asiática con el Al-Nassr. Posicionados en la quinta posición en su grupo, con nueve unidades, necesitan quedar entre los ocho primeros para clasificarse a los octavos de final. El Al-Ain de Emiratos Árabes es el líder de su zona, mientras que en la otra lo encabeza el Vissel Kobe de Japón. Qué partidos le quedan a Cristiano Ronaldo en 2026 Hasta el momento, una de las metas de “CR7” es poder llegar a los 1.000 goles antes de fin de año, aunque parece una utopía con tan solo siete partidos por delante a semanas de que arranque el 2027. Sábado 28 de noviembre : Visitante ante Al-Hazm (Liga Profesional Saudí, fecha 13).

: Visitante ante Al-Hazm (Liga Profesional Saudí, fecha 13). Viernes 4 de diciembre : Local ante Al-Qadsiah (Liga Profesional Saudí, fecha 14).

: Local ante Al-Qadsiah (Liga Profesional Saudí, fecha 14). Martes 8 de diciembre : Visitante ante Al-Gharafa SC (Liga de Campeones Élite de la AFC, fecha 6).

: Visitante ante Al-Gharafa SC (Liga de Campeones Élite de la AFC, fecha 6). Sábado 12 de diciembre : Local ante Al-Shabab (Liga Profesional Saudí, fecha 15).

: Local ante Al-Shabab (Liga Profesional Saudí, fecha 15). Miércoles 16 de diciembre : Visitante ante Al-Fayha (Liga Profesional Saudí, fecha 16).

: Visitante ante Al-Fayha (Liga Profesional Saudí, fecha 16). Domingo 20 de diciembre : Local ante Al-Kholood (Semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita).

: Local ante Al-Kholood (Semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita). Domingo 27 de diciembre: Local ante Al-Wasl (Liga de Campeones Élite de la AFC, fecha 3 reprogramada).