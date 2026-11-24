Cristiano Ronaldo convirtió un gol en la victoria de este martes por la tarde del Al-Nassr contra Al-Sadd, por 2 a 1. Al minuto 13, el portugués sacó un potente derechazo al palo superior derecho del arquero rival, desde un tiro penal, para poner el primer gol del encuentro.
Cristiano Ronaldo volvió a convertir con el Al-Nassr: a cuántos goles está de los 1.000
El astro portugués sigue imparable con su relación de cara a la red y está cada vez más cerca de conseguir su objetivo antes del final de su carrera.
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La ejecución desde los 12 pasos, la cual provocó y ejecutó él, hizo que alcance los 987 goles en su carrera profesional y se encuentra a nada más que 13 tantos para llegar a su objetivo: los 1.000.
Según aseguró el mismo Cristiano, espera poder terminar su profesionalismo con la mencionada marca en su haber y convertirse en el primer futbolista de la historia en alcanzar este hito, debido a que los supuestos 1.000 goles de Pelé no están oficializados por la FIFA.
Luego del gol de Ronaldo, a los 22´, el equipo visitante igualó las condiciones gracias a la anotación de Mohammed Waad, quien se desmarcó en una jugada preparada y definió cruzado con su pierna izquierda. Sin embargo, su sonrisa se disipó al final de la primera etapa, cuando el árbitro lo expulsó a instancias del VAR por escupir a un rival.
Aún así, el Al-Nassr pudo sobrellevar la igualdad y, una vez en el complemento, Joao Felix sacó una potente chilena al minuto 52 para poner a su equipo en ventaja y, potencialmente, entrar como uno de los candidatos a llevarse el Premio Puskas de la temporada.
Por otro lado, Cristiano Ronaldo estuvo cerca de sumar un tanto más a su bolsa de goles, pero el offside de su compañero Angelo Gabriel, al inicio de la jugada, hizo que se lo invaliden y que finalmente siga con 987 aciertos a la red rival, en 1345 partidos.
Más allá de que su objetivo individual es llegar a la marca, la realidad es que su meta principal es clasificarse a los playoff de la Champions League asiática con el Al-Nassr. Posicionados en la quinta posición en su grupo, con nueve unidades, necesitan quedar entre los ocho primeros para clasificarse a los octavos de final. El Al-Ain de Emiratos Árabes es el líder de su zona, mientras que en la otra lo encabeza el Vissel Kobe de Japón.
Qué partidos le quedan a Cristiano Ronaldo en 2026
Hasta el momento, una de las metas de “CR7” es poder llegar a los 1.000 goles antes de fin de año, aunque parece una utopía con tan solo siete partidos por delante a semanas de que arranque el 2027.
- Sábado 28 de noviembre: Visitante ante Al-Hazm (Liga Profesional Saudí, fecha 13).
- Viernes 4 de diciembre: Local ante Al-Qadsiah (Liga Profesional Saudí, fecha 14).
- Martes 8 de diciembre: Visitante ante Al-Gharafa SC (Liga de Campeones Élite de la AFC, fecha 6).
- Sábado 12 de diciembre: Local ante Al-Shabab (Liga Profesional Saudí, fecha 15).
- Miércoles 16 de diciembre: Visitante ante Al-Fayha (Liga Profesional Saudí, fecha 16).
- Domingo 20 de diciembre: Local ante Al-Kholood (Semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita).
- Domingo 27 de diciembre: Local ante Al-Wasl (Liga de Campeones Élite de la AFC, fecha 3 reprogramada).
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