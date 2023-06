Empresas: Diversidad, la deuda pendiente de los directorios

Un dato que nos llama la atención, particularmente en el contexto actual donde la necesidad de contar con liderazgo diverso tiene una relevancia nunca antes vista, es la escasez de talento femenino en el más alto nivel corporativo. En la Argentina, las mujeres representan solo el 10,6% del plantel de los Directorios de las compañías. Esta cifra no solo está por debajo del promedio mundial (que en 2018 ya era del 24%), sino también de países como Brasil y Estados Unidos, donde las mujeres ocupan el 13,2% y el 32% de estos puestos, respectivamente.

Algunos datos adicionales completan el perfil de las directoras argentinas: su edad promedio es de 55,2 años, y casi un tercio pertenece a las familias accionistas de las compañías. El 30% son abogadas, hay una importante presencia de contadoras públicas, y muchas de ellas han desarrollado su carrera profesional en las áreas de banca y finanzas. En tanto, los Directorios de las industrias de consumo masivo y de agroindustria son los que tienen la tasa más alta de mujeres.

Mujeres Trabajo Empleo.jpg

Otro hallazgo interesante es que el 10% de las directoras ocupó el puesto de CEO. Este no es un dato menor, dado que los Directorios se nutren del liderazgo de las empresas. Por lo tanto, las mujeres con más posibilidades de acceder a esta posición son aquellas que han ejercido como CEO de alguna organización. El rezago en la agenda de diversidad no debería ser un obstáculo para las candidatas que aspiran a incorporarse a los Directorios de empresas. Además de la capacitación y certificaciones que complementen su experiencia de gestión, sería positivo que emprendan un camino de aprendizaje con el propósito de generar impacto en ámbitos no ejecutivos: participar en cámaras empresarias, asociaciones y redes profesionales, ONGs, y demás espacios donde la construcción colaborativa de ideas, la generación de consenso y una mirada de largo plazo sea clave.

Si tenemos en cuenta que los Directorios corporativos desempeñan funciones críticas para las compañías, como representar a los accionistas, aprobar y desarrollar las estrategias de largo plazo, medir el avance de los presupuestos y asumir responsabilidad por la sucesión del CEO, es tan necesario como urgente incorporar líderes con miradas y experiencias diversas.

Socia y miembro del Directorio Global de Spencer Stuart.