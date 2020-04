Presidente de Libra Seguros: "El empresario que hoy no da todo lo que puede, perderá mucho en el futuro"

Periodista: ¿Cómo tomó a la industria de seguros este shock económico/financiero que afecta en mayor o menor medida a todas las empresas del país? ¿Hay riesgo de liquidez en algunas compañías del sector?

Gabriel Bussola: Si bien esta situación afecta a todas las industrias, existen situaciones diferentes. Seguramente dentro de nuestra industria hay compañías que están mucho más preparadas que otras, porque no todas las empresas son iguales, no sólo por dimensión, sino también por capacidad y por solvencia. A nosotros nos interesa un mercado asegurador íntegro, no es el momento de sacar ventaja, todo lo contrario, lo que perjudique a nuestra industria hoy nos va a terminar perjudicando a todos. Por eso cada caso es puntual. Hay empresas que han invertido en títulos públicos, las cuales han sufrido un impacto mucho mayor que, por ejemplo, compañías como la nuestra que no estaban posicionadas en esos instrumentos financieros. Por eso las decisiones que se han tomado en el pasado y las que se toman actualmente van a influir en el desenvolvimiento de cada empresa frente a este acontecimiento.

P.: ¿Qué actitud y rol cree que deben tener hoy los empresarios frente a la compleja situación que viven todos los argentinos?

G. B.: En este momento todos los empresarios debemos estar a la altura de las circunstancias. Hoy es el momento de dar, no pensar en crecer, sino en tratar de mantener. Aquella empresa o aquel empresario que hoy no se decide a dar algo en la medida de lo posible, puede perder mucho en el futuro. Yo no hablo de dar lo que no se puede, pero tampoco de dar menos, porque hoy es un momento clave. Entiendo que hay empresarios que están con muchos inconvenientes, pero también sé que hay otros que tenemos un mayor respaldo para poder ceder en algunas cosas. En ese sentido, los invito a seguir este camino, que es un poco la línea que vengo manteniendo desde siempre, pero que me gusta remarcarla hoy aún más debido a la situación que vivimos. Todos los problemas que viven las empresas no nos tienen que inmovilizar, todo lo contrario. Los empresarios debemos tener en este momento un rol activo y social, asumir la responsabilidad y darnos cuenta para qué estamos en estas circunstancias.

P.: En ese sentido, ¿cuál es el aporte que decidió realizar su empresa?

G.B.: Como empresario es un momento inesperado que realmente nos obliga a innovar y a movernos rápidamente. Nuestra primera decisión fue presentar un ahorro en la póliza de autos y motos del 40% para nuestros clientes y de un 50% para todos los médicos, que son actores principales dentro de la coyuntura que estamos viviendo. Este principio que decidimos impulsar dentro del mercado asegurador llevó a otras empresas a ofrecer también sus propios beneficios.

P.: Más allá de resignar evidentemente una parte de los ingresos de la compañía, ¿cómo se justifica técnicamente este ahorro?

G.B.: Básicamente en que hoy la mayoría de los autos no se están usando como habitualmente se los utiliza. Es decir, se encuentran mucho más estacionados que funcionando, lo que significa que el riesgo para las compañías no es el mismo. Por ende el usuario no debería pagar lo mismo. Es algo que nos parece justo. A la vez, representa un aporte importante por parte de la empresa, un esfuerzo que hemos decidido realizar. Esta decisión vino gestada en base a lo que hoy está sucediendo en la realidad. Tenemos un equipo que permanentemente está trabajando, hoy a través del homeoffice. Consensuamos permanentemente, debatimos ideas y una de las que surgió fue la de este descuento. Fue una reacción rápida, fuimos pioneros en esta idea y muchas de las compañías del mercado asegurador acompañaron. Bienvenido, porque en definitiva lo que queremos es cuidar la industria aseguradora. Es una decisión que ayuda al Productor Asesor de Seguros y protege a nuestros clientes.

P.: En las últimas semanas se han viralizado mensajes en las redes sociales que afirman que las aseguradoras no cubrirán las pólizas de los autos por siniestros que ocurran durante el aislamiento obligatorio, ¿qué tiene para decir al respecto?

G.B.: Es cierto lo que decís, y han generado confusión sobre este tema. Yo quiero dejar bien en claro que las empresas aseguradoras vamos a cubrir cualquier siniestro que ocurra durante el período de cuarentena. Esto no significa, por el contrario, de que en el mercado asegurador estemos alentando a la circulación de vehículos. Asegurar es cubrir un riesgo del imprevisto, entonces no solamente estamos cubriendo un riesgo sobre la circulación del vehículo, porque también existe la cobertura de incendio, de robo, de granizo, entre otros.

P.: ¿Alcanzan los créditos de los bancos con tasa del 24% para alivianar la situación financiera de las empresas del sector?

G.B.: Estamos a la expectativa de las resoluciones del Banco Central y del accionar de los bancos. Me gustaría que el sector financiero dé lo máximo que pueda dar, porque en definitiva cuánto más empresas subsistan, habrá más posibilidades en el futuro de que crezca la demanda de créditos. Ya vendrán momentos para crecer, hoy es el momento de mantener, y de sostenernos entre todos.

P.: ¿Cómo evalúa las medidas que ha tomado hasta el momento el Gobierno con relación a las empresas, cree que son suficientes o que por ahora no alcanzan?

G.B.: Hasta ahora vi al Gobierno moverse muy rápido, sobre todo al principio de esta pandemia. Esperamos que las decisiones futuras se vayan adaptando a lo que el país y las empresas necesitan. Más allá del cargo que ocupemos cualquiera puede cometer un error, por eso lo importante es reaccionar y corregir a tiempo. Todos somos protagonistas en este momento de alguna manera.

P.: ¿Qué opinión le merece las declaraciones del presidente con relación algunos empresarios a los que tildó de miserables por despedir empleados?

G.B.: El hecho de generalizar no es bueno. Entiendo que hay empresarios que han tomado decisiones que pueden molestar. Pero habría que personalizar cada situación. La gran mayoría de los empresarios están haciendo un esfuerzo enorme para sumar, para defender a sus empresas, y a sus empleados.

P.: ¿Qué enseñanza cree que dejará esta pandemia y sus efectos de cara al futuro del país?

G.B.: Creo que tenemos una posibilidad histórica por el hecho en sí. Si bien hoy la situación es preocupante, existe una posibilidad que nos puede hacer cambiar como sociedad. Hoy observo una unión que puede marcar una tendencia a futuro, porque las próximas generaciones están viendo cómo nosotros reaccionamos. Los problemas que antes teníamos como prioritarios, hoy en algunos casos quedan en un segundo plano. Después de esta pandemia, sin dudas vamos a estar mucho más maduros como sociedad y espero que podamos en unión enfrentar, de la misma manera que a la pandemia, todos los desafíos que tenemos por delante.

Entrevista de Juan Pablo Marino