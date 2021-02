¿Qué requieren los líderes de la "nueva normalidad"

Es posible que hayan escuchado hablar alguna vez de Holocracia, ese modelo organizacional en donde la autoridad y las decisiones son distribuidos de manera horizontal, en donde no existe claramente una estructura jerárquica, una oficina, una autoridad que marque las decisiones y en mi opinión, la pandemia y su dinámica de trabajo nos acerca a eso. De hecho, el trabajo remoto, el home office, prueba que los modelos previos a la pandemia, ya no existen. Los líderes tenemos que confiar más en nuestros equipos, en su autonomía, en su capacidad de administrar el tiempo, los recursos y su productividad más que nunca.

Tenemos que creer en las decisiones que toman día a día nuestros integrantes de equipos sobre cómo organizar sus proyectos, su trabajo, sus equipos, los vínculos con los clientes y con otros miembros de la organización. El liderazgo por autoridad, por control, por presencia pierde fuerza. La autoridad por jerarquía, por status, pierde potencia. La dinámica del hacer, del probar, del testear abre paso y nos lleva a generar impactos positivos en las organizaciones que son más importantes que la burocracia y el control.

No podemos esperar que nuestros clientes vuelvan a estar en sus oficinas para lanzar nuestra estrategia 2021, o nuestros planes para acercarnos a ellos. No podemos esperar que el contexto mejore para invertir. No hay modo de pedirles a nuestros equipos que sean productivos y estén disponibles o conectados de la forma en que lo estaban antes. Las compañías cambiamos, el mercado también, las oportunidades están ahí como siempre, para el que quiera tomarlas, el que quiera arriesgar, y el que esté dispuesto a invertir para perseguirlas.

Se necesitan procesos agiles, dinámicos, y compañías digitales: en su día a día, en la manera de comunicar y crear cultura, en la manera de acceder al cliente, en la manera de interactuar y liderar. La Holocracia vino para quedarse, compañías más chatas, decisiones tomándose más cerca de la acción, autoridad más distribuida en la organización.

Los que se queden esperando que vuelva la normalidad, no hay dudas que serán los que perderán el partido.

(*) CEO de Grupo Traslada