¿Es demasiado temprano para regular la Inteligencia Artificial en Argentina?

¿Por qué? Porque enfrentamos un problema general: la IA se está desarrollando actualmente a un ritmo increíble y aún no sabemos hacia dónde nos llevará. Por lo tanto, establecer regulaciones sobre la IA ahora es tan significativo como tener leyes para el control del tráfico aéreo y los derechos de los pasajeros en 1908 —solo cinco años después del primer vuelo de los hermanos Wright. Así como la humanidad no tenía concepto de aeropuertos, mostradores de check-in, ventas internacionales de boletos, aviones jumbo, sistemas de radar, etc., en ese entonces, actualmente no tenemos idea de cómo será realmente la IA en el futuro. Del mismo modo, crear un conjunto completo de normas de tráfico aéreo y derechos de pasajeros habría sido inútil en 1908, al igual que intentar regular la IA hoy. En la legislación, los marcos regulatorios solo tienen sentido cuando surgen de un proceso de negociación —una síntesis dialéctica de partes bien informadas que representan intereses cristalizados. Pero ahí está el problema: en el caso de la IA, no tenemos ni partes bien informadas ni intereses completamente formados.

Todos estamos navegando aguas desconocidas. Esto, por supuesto, resulta desalentador. Sin embargo, la respuesta adecuada al miedo no es replegarse y refugiarse (regulatoriamente), sino observar, descubrir y aprender cómo manejar los posibles peligros. Entonces, después de entender verdaderamente hacia dónde nos dirigimos, podremos desarrollar marcos regulatorios y soluciones.

CEO Obviousfuture GmbH Berlin, Alemania.