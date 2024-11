Ganaron Trump y los apostadores; perdieron Harris y el establishment

Ayer por la mañana y por primera vez desde el 25 de octubre, la gente de RCP estimaba que la chance de Kamala Harris de hacerse de la presidencia norteamericano era un décimo mayor que la de Donald Trump (48.7% as 48.6%), en tanto los de “5.38” le asignaban una chance de 48% y 46.8% a él.

Los que definian la eleccion.JPG Si bien había muchas dudas, el resultado final de la elección dependía de un solo estado, Pennsylvania. Aquí Trump se focalizó en el voto latino, la seguridad, la economía, el “fracking” y la energía, con una gran una campaña “puerta a puerta”.

Se entiende entonces que, si bien los números estaban muy justos, al punto de la indiferencia estadística, el establishment “se jugara” por Kamala Harris.

Donde fue la pelea

Los votos que estaban en disputa fueron los de Michigan (aporta 15 votos; en 2020 Biden ganó por el 2.8%), Nevada (6 votos, 2.4%), Pennsylvania (19 votos, 1.2%), Wisconsin (10, 0.6%), Arizona (11, 0.3%), Georgia (16, 0.2%) y North Carolina (16; gano Trump 1.3%).

rersultado as la mañana.JPG La Cámara Baja es donde está la mayor duda. Pasarán varios días antes de que sepamos si los Republicanos mantienen su mayoría. De todas formas, los resultados son mucho mejor a lo esperado.

De estos, Michigan y Wisconsin se suponía serian para los azules (sumaban entonces 251 votos), Georgia, North Carolina y Arizona para los colorados (alcanzaban los 262 votos) y la gran duda eran Pennsylvania y Nevada, donde las encuestas hablaban de una diferencia de menos de medio punto, que en los últimos días estuvo oscilando a favor y en contra de los dos candidatos (estimaciones de “5.38” y RCP).

Así, aunque una victoria en Nevada era bienvenida -especialmente por su efecto en el Senado-, no era necesaria para hacerse de la presidencia, mientras lo que pasara en Pensilvania resultaba crucial.

Senado.JPG En el Senado, los republicanos no solo consiguieron una mayoría, sino que tendrían entre tres y cuatro Senadores mas de lo esperado. Lo mejor para Trump, es que quienes ingresan “le son del palo” y no vería el cambio de posiciones que sufrió durante su anterior administración.

Al momento de escribir estas líneas, los resultados de Alaska, Arizona, Nevada y Michigan se seguían contando, pero “el Rubio” ya se había asegurado 277 electores (“La Morocha, 244”) que podrían llegar a superar los 300.

Lo que, es más, Trump se aseguró una mayoría de 52 senadores (los Demócratas tenían la mayoría con 51), que podrían llegar a 55 una vez que se contabilicen los resultados de Arizona, Nevada y Wisconsin. Y si bien está en duda -son muchos los votos que faltan contar- existe la posibilidad que se haga también de la Cámara Baja, donde al escribir estas líneas los Republicanos iban arriba.

presidenciual.JPG La victoria de Trump es indubitable y podría sumar cerca de 300 electores. Lo que, es más, desde los 90´s sería el segundo Republicano en ascender a la presidencia con la mayoría del voto popular (veremos).

Es que en contra de todos los cálculos -ni siquiera los apostadoras se jugaban por esto, los números eran 74% que no 26% que sí; Polymarkets- Trump esta a un tris de anotarse como el segundo presidente Republicano que gana el voto popular en los últimos 32 años. Estrictamente deberemos esperar a ver qué pasa con California, lo que tomaría un par de semanas, pero al escribir estas líneas el superaba a Harris por 4.9 millones de votos, lo que hace incuestionable su victoria.

La -segunda- mejor candidata

Posiblemente Michelle Obama hubiese sido una mejor candidata, pero cuando fue nominada en agosto como candidata presidencial de los demócratas, Kamala Harris parecía tenerlo todo para ganar, el “momentum”, el apoyo de las mujeres, los artistas, los intelectuales y los medios, pero por sobre todo, una suma inmensa de dinero para su campaña.

gasto campaña.JPG Lo que gastaron Demócratas y Republicanos en esta campaña, rompió todos los récords. Pero si lo ocurrido demuestra algo, es que “billetera no mata galán”

Según ADImpact, los demócratas gastaron en total más de u$s5,010 millones y los Republicanos u$s4,170 millones durante esta campaña (incluye todos los cargos y medios): un récord de u$s10,530 millones en publicidad. En Pensilvania fueron u$s 637 contra u$ds543 y u$s 308 contra u$s 267 para la presidencial.

el gasto en los swing states.JPG En Pennsylvania los dos partidos gastaron más de u$d 187 por voto. Los Demócratas superaron a los Republicanos por casi u$d 100 millones, pero no les alcanzo: su campaña fue errónea.

A Kamala los números le daban. El 15 de agosto, las apuestas estaban 54 a 44% en su favor y los de “5.38” la ubicaban 2.3 puntos porcentuales arriba de su contrincante; incluso el 4 de octubre RCP la veía 2.2 puntos arriba de Trump. Pero perdió

detenido.jpg En abril, Donald Trump fue detenido. Los Demócratas esperaban que esto lo hiciera ver como un malhechor. Para independientes y propios esto fue una demostración que, a pesar de su dinero, no estaba ni se colocaba por encima de la ley.

Como se esperaba, Harris se llevó la mayoría del voto femenino, pero fue mucho menos de lo que se preveía, apenas 54% y Trump consiguió quedarse con el 52% de la preferencia de las mujeres blancas. Claramente el foco de los Demócratas en el aborto y la desigualdad no motivó a las norteamericanas.

No descartemos ahora una feroz pelea interna dentro del partido, que se dividiría entre una extrema izquierda y un ala de centro izquierda.

Por qué ganó Trump

Sufrió dos juicios políticos, fue encontrado culpable de asalto sexual y condenado en 34 cargos una corte en Manhattan, enfrenta 116 cuestionamientos judiciales y tuvo más del 80% de los medios en contra y sufrió un atentado contra su vida. Nada de esto importó, Donald Trump será el 47avo presidente de los EEUU (a favor, poco más que Elon Musk -que ahora se convierte en un Mito- Joe Rogan y Robert Kennedy).

MAc Donalds.jpg El 20 de octubre, como respuesta a Kamala Harris que, buscando mostrarse como “gente del pueblo”, aseguro -falsamente- que alguna vez había trabajado en un McDonalds, Trump se puso detrás del mostrador.

Los motivos son incontables -al menos tantos como hay norteamericanos- si bien la respuesta general es la misma que en las dos elecciones anteriores: Donald Trump tiene una masa de votantes silenciosos, si se quiere algunos vergonzantes, que las encuestadoras no son capaces de identificar y los medios, que le son mayoritariamente contrarios, dejan de lado.

En 2016 el 13% de quienes lo votaron se consideraban “gente de color” (negros y latinos); esta vez fueron uno de cada cinco, el 20% y por una simple cuestión demográfica -salvo que haga un pésimo gobierno- esto promete seguir incrementándose.

camion de basura.JPG El 30 de octubre, en respuesta a los dichos de Joe Biden que sus seguidores eran “basura”, Trump se montó en un camión de recolección, demostrando a los suyos que los apoyaba y no tenia miedo a “ser uno de ellos”.

Lo de las mujeres ya lo vimos.

Mas allá de los números y las teorías, para entender por qué ganó bastan cuatro fotos, que explican como la “Clase Trabajadora” y el “Americano Medio” siente que recuperaron el manejo del país, de manos de las elites intelectuales.

Si alguien podía pensar que el giro que dieron los EEUU en 2016, al elegirlo por primera vez, fue un accidente histórico, hoy está claro que el país cambió y ese cambio llegó para quedarse.