Google Argentina designa a Juan Vallejo como su nuevo Director General con el foco puesto en la Inteligencia Artificial + Seguir en









El ejecutivo asume el liderazgo de la operación local en un momento clave para la transformación tecnológica. Su gestión buscará consolidar la adopción de la IA en los negocios y la educación, en un país donde el 65% de la población ya utiliza esta herramienta para estudiar o trabajar.

Juan Vallejo asumirá oficialmente sus funciones como Director General de Google Argentina el próximo 1 de abril.

Google Argentina ha iniciado una nueva etapa en sus 19 años de trayectoria en el país tras oficializar el nombramiento de Juan Vallejo como su nuevo Director General. El desembarco del ejecutivo se produce en un escenario donde la Inteligencia Artificial (IA) se ha posicionado como el eje central de la estrategia corporativa para transformar los negocios y potenciar las capacidades de los ciudadanos.

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Bajo este nuevo liderazgo, la compañía tecnológica busca profundizar su compromiso con el ecosistema digital argentino. La hoja de ruta trazada para la gestión de Vallejo tiene como prioridad democratizar el acceso y consolidar la adopción de la IA como un motor de crecimiento que alcance a los sectores de la educación, los negocios y la sociedad en general.

Una alta tasa de adopción de IA en el país Durante su presentación, Juan Vallejo resaltó el potencial único del mercado argentino en el contexto tecnológico global. Según datos compartidos por la compañía, Argentina se destaca por una tasa de adopción de IA que supera la media mundial: actualmente, un 65% de los argentinos ya utiliza estas soluciones para sus actividades laborales y educativas.

“Es un verdadero privilegio liderar la operación de Google en un país con una energía y potencial únicos”, afirmó Vallejo. El nuevo director señaló que el objetivo en esta etapa será acelerar la innovación para que las soluciones de Google tengan un impacto tangible y transformador en la vida cotidiana de las personas. Por su parte, Adriana Noreña, Vicepresidenta de Google para Hispanoamérica, definió el liderazgo de Vallejo como fundamental para impulsar la transformación en un país que funciona como un hub de innovación estratégico para toda la región.

Epígrafe: El 65% de los argentinos ya utiliza la IA en sus ámbitos cotidianos, posicionando al país por encima de la media de adopción mundial.

Perfil y trayectoria de Juan Vallejo Nacido en Colombia y formado académicamente en los Estados Unidos, Vallejo cuenta con una sólida experiencia en el sector de tecnología y medios. Posee un MBA de la Universidad de Cornell y se graduó como Administrador de Empresas en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, especializándose en Negocios Internacionales. Antes de su llegada a la dirección general en Argentina, Vallejo se desempeñó en cargos estratégicos dentro y fuera de la compañía: En Google: Ingresó en 2020 y lideró desde México la división de Retail , además de desempeñarse como Sector Lead en áreas de Tecnología, Telecomunicaciones, Medios y Aplicaciones.

En FOX: Previo a su ingreso a la tecnológica, ocupó el cargo de Vicepresidente Ejecutivo, liderando las operaciones comerciales para FOX en Latinoamérica y una de las divisiones más relevantes de la cadena en los Estados Unidos. El nuevo Director General comenzará a liderar la operación argentina de forma remota desde México a partir del 1 de abril, para luego trasladarse de manera presencial a las oficinas de Google en Buenos Aires. Compromiso con la infraestructura y el talento local La designación de Vallejo refuerza una relación histórica de Google con la Argentina que se remonta a 2007. Este compromiso se ha manifestado recientemente a través de inversiones de gran escala en infraestructura, como la inauguración del cable submarino Firmina en 2024, que conecta la costa este de EE. UU. con Las Toninas para mejorar la conectividad en la región. En términos de capital humano, la compañía ha impulsado la capacitación digital mediante la entrega de 37.000 becas desde 2022. Estas iniciativas buscan no solo democratizar el acceso a la tecnología, sino también preparar al talento local para los desafíos productivos que impone el nuevo paradigma de la Inteligencia Artificial.

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