Vuelos: habilitan a aerolínea para operar la ruta entre Ushuaia y San Pablo con ocho frecuencias semanales + Seguir en









La medida se oficializó en el Boletín Oficial. La ruta sumará más de 12.500 asientos en dos meses y apunta a impulsar el turismo internacional.

La alianza con la estadounidense Delta le permitió a Latam potenciar su cobertura regional e internacional.

El Gobierno nacional autorizó a Latam Airlines a operar una nueva ruta internacional que conectará San Pablo con Ushuaia, en el marco de la expansión de la conectividad aérea regional.

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La decisión se formalizó a través de la Disposición 2/2026, publicada en el Boletín Oficial, que habilita a la compañía -a través de su filial brasileña TAM en Argentina- a explotar servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros y carga, de manera combinada, entre ambos destinos.

La nueva conexión tendrá ocho vuelos semanales, con salidas desde Brasil los lunes, miércoles, viernes y domingos a las 8:15, y regreso desde Ushuaia a las 15, con llegada a San Pablo alrededor de las 20:30.

Desde la compañía destacaron que la iniciativa permitirá ofrecer más de 12.500 asientos en apenas dos meses, con foco en la temporada invernal y el flujo turístico hacia el sur argentino.

La ruta había sido anunciada a comienzos de año como parte de una estrategia para reforzar la presencia de la aerolínea en la región. En ese contexto, la firma también prevé retomar los vuelos entre San Pablo y Bariloche durante el invierno.

Entre el 15 de junio y el 30 de agosto, Latam Airlines operará vuelos diarios a ese destino con aeronaves Airbus A320, mientras que en los meses de julio y agosto la frecuencia se elevará a diez servicios semanales. Desde la Secretaría de Transporte señalaron que la autorización se enmarca en los “acuerdos bilaterales vigentes” y permite a la empresa operar servicios regulares y no regulares de pasajeros y carga. La medida se suma a otras decisiones recientes del Ejecutivo para ampliar la participación de la compañía en el mercado aerocomercial, luego de que a fines del año pasado también se la habilitara a realizar vuelos de cabotaje en el país. En paralelo, la aerolínea había quedado envuelta en una controversia en septiembre de 2025, cuando legisladores de Tierra del Fuego cuestionaron la omisión del nombre “Malvinas Argentinas” en referencias al aeropuerto de Ushuaia dentro de sus plataformas.