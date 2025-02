Heredera del imperio de los cosméticos, financia el progreso científico de Francia y es la mujer más rica del mundo: quien es Françoise Bettencourt Meyers

Es vicepresidenta de la empresa y forma parte del consejo de administración desde 1997. Esta compañía que tiene marcas destacadas Maybelline, Kiehl’s y Lancôme, no dejó de crecer desde que Françoise es parte, alcanzando ingresos de hasta 45.000 millones de dólares.

La historia de Françoise Bettencourt Meyers, la mujer más rica del mundo

Françoise Bettencourt Meyers, escritora, filántropa y pianista, es la nieta del fundador de L'Oréal, Eugène Schueller, y heredó la fortuna de su madre, Liliane Bettencourt, quien falleció en 2017. Al año siguiente, apareció por primera vez en la lista de multimillonarios de Forbes con un patrimonio de 42.200 millones de dólares.

Hoy, se sitúa justo por debajo de los 14 miembros del club de los 100.000 millones de dólares, a solo medio billón de unirse a esa élite.

Nacida en 1953, Françoise siempre desafió el cliché de la heredera millonaria, aunque estaba destinada a serlo. Discretamente, mantuvo una vida alejada de la prensa y realizó pocas apariciones públicas ante las cámaras, incluso como responsable de la mayor empresa de cosmética del mundo.

Se caracteriza por su discreción, evitando eventos sociales, y su vida sigue con bajo perfil, dedicando horas diarias al piano y escribiendo libros: un extenso estudio en cinco volúmenes de la Biblia y una genealogía de los dioses griegos.

En una entrevista con la revista Le M, Françoise afirmó que, a pesar de su fortuna, prefiere llevar un estilo de vida más modesto, que incluye vivir en un departamento, en lugar de en una gran mansión. “Soy simplemente una mujer privilegiada. No vivo en una mansión, no somos coleccionistas de pintura y no uso joyas”, señaló la empresaria.

Actualmente, vive junto a su marido en un edificio moderno, de estilo contemporáneo, de dos plantas y grandes ventanales, relativamente discreto respecto a la antigua mansión donde vivía sus padres en el corazón del barrio parisino de Saint James.

La empresaria es miembro del directorio de L’Oréal desde 1997. La compañía opera en 130 países, tiene un portafolio de 35 marcas y sus principales mercados son Estados Unidos, Francia, China, Alemania y Brasil. La ejecutiva triplicó su patrimonio con inversiones que incrementaron el valor de las acciones de la empresa en bolsa, convirtiendo la compañía en el imperio de cosmética y belleza del mundo.

La empresa, de 116 años de antigüedad, se mantiene al día mediante adquisiciones y publicidad de moda. El verano pasado, la compañía completó la adquisición del sello de belleza australiana Aesop en un acuerdo que valoró la marca en 2.500 millones de dólares, añadiéndola a su categoría de belleza de lujo, junto con Yves Saint Laurent y Armani Beauty.

Su participación del 35% en el Grupo L’Oréal, es compartida con su marido, Jean-Pierre Meyers, y sus dos hijos, Nicolas y Jean-Victor. Desde su debut en la lista Forbes, el valor de las acciones del imperio de los cosméticos aumentó un 150%, lo que ha duplicado su patrimonio. Adicionalmente, en 2024 su riqueza creció en 19.000 millones de dólares después de que las acciones del conglomerado subieran un 20%.

A su vez, dirige la Fundación Bettencourt Schueller, que apoya el progreso científico y artístico en Francia mediante la financiación de diversos proyectos y premios relacionados con el progreso social.