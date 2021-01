Increíble pero real: olvidó la contraseña para acceder a sus u$s240 millones en bitcoins

El programador, residente en EEUU escribió en ese entonces en un papel la contraseña para desbloquear el disco duro conocido como IronKey, que contiene las claves privadas de su billetera digital. Pero lo perdió hace años.

El sistema de protección del disco duro otorga a los usuarios diez intentos antes de que se encripte su contenido para siempre. Hasta ahora realizó ocho intentos, sin éxito, por lo que solo le quedan dos.

Por el momento Thomas colocó el IronKey en un lugar seguro, a la espera de que en el futuro los criptógrafos encuentren nuevas formas de descifrar contraseñas complejas..

"Llegué a un punto en el que me dije a mí mismo: 'Que quede en el pasado, solo por tu propia salud mental'", dijo al diario The New York Times.

Se estima que alrededor del 20 %de los bitcoins existentes estan en billeteras digitales perdidas.