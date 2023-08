InsuAgro emitió otro fideicomiso financiero en el mercado de capitales  

La colocación fue por un valor nominal total de u$s 6.394.106 y en términos desagregados la oferta se compuso de la siguiente manera: valores de deuda fiduciaria clase A (VDFA) por u$s 4.220.110; valores de deuda fiduciaria clase B (VDFB) por u$s 735.322; certificados de participación (CP) por u$s 1.438.674. El fideicomiso obtuvo una sobre oferta del 22,80% (u$s 5.182.112) con una tasa de corte (TNA) del 0,00%.