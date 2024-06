Julián Colombo, de Bitso: "En Argentina, 9 de cada 10 personas nunca operaron con criptomonedas"

Julián Colombo: Los primeros meses de este año estuvieron muy marcados por el cambio de gobierno. Se esperaban muchos cambios radicales en la política monetaria, pero al final no hubo tanto cambio. En lo que es estrictamente regulación monetaria sigue todo bastante igual, el impuesto país sigue, los controles de cambios siguen, los diferentes tipos de cambio siguen.

La verdad es que este primer semestre que se termina ahora estuvo muy marcado por la permanencia del dólar cripto, las llamadas stablecoins, en la mente de los argentinos. Es una de las monedas cripto más populares para los argentinos ya que mantienen una paridad estable con el dólar.

P: El argentino parece ir por la opción más conservadora en materia cripto. ¿Vieron algún otro comportamiento que les llamó la atención?

JC: Lo que vimos fue un cambio importante en el volumen operado, ya que apareció muchísima más gente que está confiando en el dólar cripto, que se va sumando a diario y también que permanece. Así, tuvimos un crecimiento muy grande de volumen, no solamente de personas físicas sino también de clientes corporativos (empresas).

Otra cosa que vimos, a nivel más global y que también impactó en Argentina, fue el renacimiento de la fiebre cripto por la mejora del precio del Bitcoin. La criptomoneda más importante había llegado a 70 mil dólares a fines de 2021 y después cayó a 15 mil en un momento. Y el año pasado terminó en unos 40 mil dólares. Ahora recuperó los 70 mil del máximo histórico. Y de esta recuperación del precio del Bitcoin empezó a resurgir un poco el interés de las personas por las otras criptomonedas que no son las stablecoins (dólar cripto).

P: ¿Qué otras opciones aparecen como atractivas?

JC: Lo que estamos viendo desde nuestra plataforma es un entusiasmo nuevamente por los usuarios por comprar criptos como Bitcoin, Ether, por empezar a meterse nuevamente en el mundo de la web 3, por empezar a considerar otros proyectos de criptos que están dando vueltas por ahí.

Pero igual, en el caso de Argentina esto todavía no llega a la magnitud del dólar cripto que para nosotros es nuestro principal producto.

P: ¿Cree que si el nuevo Gobierno levantaba las restricciones cambiarias el entusiasmo por criptomonedas hubiera sido más intenso?

JC: Siempre trabajamos con varios escenarios. Por un lado, vemos personas que empezaron a comprar dólar cripto que si hubieran tenido opción de comprarlo en su banco sin restricciones quizás hubieran vuelto a sus instituciones financieras tradicionales. Pero hay un montón de gente que le gusta más el mundo cripto, que te permite dolarizarte en forma sencilla, con apretar dos botones, sin necesidad de tener que ir al MEP donde la cotización te cierra a las 48 horas, o a las 24 horas, y existen otras restricciones.

La gran adhesión de la gente al dólar cripto en el último año tuvo que ver con que fueron descubriendo las ventajas que tiene, más allá de los temas regulatorios. Y creo que si se abre el acceso a la divisa, tanto como si se mantiene un sistema controlado o parecido al actual, va a seguir creciendo igual el entusiasmo y el uso de las stablecoins.

Además, uno de los principales valores agregados es la liquidez inmediata. En dos clicks podés comprar cripto y luego de la misma forma podés venderlos y recibir tus pesos al instante en la billetera.

P: ¿Cómo está el mercado de criptomonedas en Argentina con relación al resto de Latinoamérica?

JC: Nosotros en Bitso tenemos una particularidad, que es que nacimos en México hace diez años. Y en Argentina vamos a cumplir 5 años. Argentina fue el primer país al que nos ampliamos después de México. Y sigue siendo el de mayor relevancia después de México.

A principios de 2020 llegamos a la argentina y hasta hoy nunca dejamos de crecer ni aún en el peor momento de "invierno" cripto, cuando los precios del Bitcoin empezaron a bajar, quizás ayudados por la coyuntura nuestra, y hoy el país tiene una relevancia fundamental para la empresa. Sobre 8 millones de clientes globales, tenemos 1,5 millón en Argentina.

P: ¿Y qué particularidades tiene?

JC: Argentina es a nivel general uno de los países con mayor adopción de cripto en el mundo. El mundo cripto soluciona problemas puntuales y en países como el nuestro o como Colombia en los últimos tiempos, con muchos problemas coyunturales macro, la gente encuentra que la cripto ayuda. En Argentina fue el acceso fácil al dólar para poder paliar una inflación de tres dígitos, mover dinero entre un país y otro de manera muy fácil. Creo que eso lo hace un producto muy atractivo para sociedades como la nuestra.

P: ¿Los afecta el enfrentamiento que hay en Argentina entre la banca tradicional y las fintech por las regulaciones?

JC: Nosotros somos parte de la cámara fintech. Vemos que según un estudio que hicimos el año pasado, solamente 1 de cada 10 personas en Argentina tiene o tuvo cripto. Eso significa que hay 9 personas de cada 10 que no accedieron al mundo cripto, porque no lo conocen, porque le tienen miedo, o porque no les llegó el momento, lo que sea.

Esto significa que todavía hay muchísimo espacio para que todo el mercado pueda seguir creciendo. Y por eso hay un espíritu de cooperación muy grande entre las empresas porque todavía tenemos que traer a los 9 que están afuera y hay mercado para todos. Y cada empresa se centra en una propuesta de valor diferente para el cliente.

A medida que se le vaya pasando el miedo al mundo cripto, no solo por parte de los usuarios sino por parte de los reguladores, vamos a ser mucho más efectivos mostrando las ventajas que tiene. Y ahí la relación entre bancos, fintech y cripto son parte de una triada fundamental.

P: ¿Cómo es hoy la relación del mundo cripto con la banca?

JC: Muchos piensan que somos anarquistas antibancos, pero no es así. A mi me encantaría que en 5 o 10 años haya un mundo cripto en el cual el que quiera pueda operar sin necesitar un billete en efectivo o un banco o una fintech y pueda pagar en Bitcoin. En muchos países del mundo eso se puede hacer hoy. Nosotros no estamos en ese punto todavía. Por eso necesitamos ese puente para cruzar de un lado a otro. Y en ese puente hoy tienen un rol fundamental los bancos.

Cuando ponés plata en Bitso lo haces a través de una CBU en pesos. Y esa conexión con el sistema la hace un banco. Somos socios necesarios con los bancos. Y somos parte del mismo mercado. Después veremos a dónde nos lleva ese proceso, ya que cada uno tal vez tenga una idea diferente de cómo tiene que ser el mundo de las finanzas, y veremos cuál es el valor que cada uno le puede dar a los usuarios. Por un largo tiempo vamos a coexistir.

P: ¿Qué acciones están implementando para atraer a esos 9 argentinos que no conocen el mundo cripto?

JC: Este es uno de los puntos más complicados. Hay diferentes razones de porque no se suman. Por miedo, porque piensan que es muy difícil, porque no les sobra plata. Lo que creemos que está a nuestro alcance y podemos colaborar es en ofrecer más información a aquellos que creen que el mundo cripto no es seguro. Es cierto que en nuestro mundo también hay un montón de malandras que hacen las cosas mal, como pasa en todos los sectores.

Lo que nosotros podemos hacer es mostrar cómo es el mundo cripto y cómo se puede operar bien, cómo te puede solucionar los problemas, ayudarte en tu día a día. Es un trabajo constante, intenso, pero a la larga rinde frutos. Hay sectores de la sociedad civil que nos ayudan en esto. El sector público viene un poco más atrás en esto, porque creo que tiene por delante otras deudas de capacitación financiera más básicas.

P: ¿Se plantean captar usuarios con promociones y descuentos como hacen las billeteras virtuales?

JC: Algo hay, de hecho trabajamos con marcas, y promocionamos bajos costos y comisiones. Siempre hay acciones de marketing que interpretan las necesidades de los usuarios. Pero estamos convencidos de que a largo plazo la política de promociones y descuentos no es sostenible. El cashback está buenísimo, pero eso se cubre con los costos de las empresas. Se puede mantener dos años según cual sea su espalda financiera, pero a largo plazo no se puede sostener.

En momentos como hoy, el hecho de tener un bitcoin subiendo de precio es bueno como gancho para atraer a la gente.

P: ¿Cuáles son los focos de acción de Bitso en este momento?

JC: Estamos con dos cosas muy fuertes ahora. La primera es que este éxito que el mundo cripto tuvo en personas físicas lo queremos llevar a las empresas. Todas las ventajas de las personas se pueden replicar tranquilamente en las empresas. Muchas ya lo hacen, pero todavía faltan. Sabemos que 90 de cada 100 empresas todavía no usan cripto. En Bitso tenemos 1.700 clientes institucionales.

Y la segunda es que nos estamos metiendo muy de lleno en el mundo de la web 3. Es el futuro de internet que será el futuro de manejar las finanzas, con una descentralización total donde vos sos el dueño de todo, de tus finanzas, tu activo, lo que sea, sin intermediarios. Lanzamos hace un mes una billetera que permite a los usuarios de Bitso conectarse con ese mundo web 3. Y estamos buscando capacitar en eso a los usuarios y las personas interesadas. Es mucho más complejo que lo básico cripto, tiene más recompensas y tiene un largo camino para recorrer como sociedad.