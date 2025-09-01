La ANPYN avanza con un marco normativo para modernizar la hidrovía Paraguay–Paraná







El organismo oficializó tres resoluciones que modifican servicios portuarios y fluviales en el corredor clave para el comercio exterior argentino y regional, con impacto también en Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay.

El Gobierno avanza con cambios en la normativa de la hidrovía.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) publicó en la edición de este lunes del Boletín Oficial tres resoluciones —33/2025, 38/2025 y 39/2025— que introducen cambios en el esquema de servicios portuarios y de navegación de la hidrovía Paraguay–Paraná, uno de los corredores estratégicos para el comercio exterior de la Argentina y los países de la región.

Las disposiciones abarcan cuestiones operativas, tarifarias y de habilitación de prestadores, con el objetivo de ordenar la gestión, reforzar la seguridad y dar previsibilidad en un sistema por el que circula gran parte del movimiento exportador de granos, combustibles, minerales y carga contenerizada.

La hidrovía Paraguay–Paraná constituye la principal vía de salida de la producción agroindustrial y minera argentina, y es utilizada también por las flotas de Paraguay, Brasil, Uruguay y Bolivia. Cualquier ajuste normativo sobre sus servicios impacta en la competitividad exportadora y en la integración logística regional.

La Resolución 33/2025 establece un nuevo marco para la prestación de practicaje y remolque, fijando condiciones de habilitación, responsabilidades de los operadores y parámetros de seguridad. El propósito es reducir tiempos de espera y minimizar riesgos en un corredor de alto tráfico.

En tanto, la Resolución 38/2025 actualiza la estructura tarifaria de los servicios portuarios y de navegación, en busca de mayor transparencia y previsibilidad. El sector privado advierte que, pese a los objetivos de ordenamiento, cualquier variación repercute en los costos logísticos dada la magnitud de la carga movilizada por la vía fluvial.

A la vez, la Resolución 39/2025 aprueba disposiciones sobre dragado y mantenimiento de tramos específicos, incluyendo requisitos técnicos para prestadores y parámetros de control ambiental. Esta medida busca sostener la navegabilidad y garantizar el ingreso de buques de mayor calado a los puertos del corredor. En conjunto, las tres normas implican un reordenamiento integral: refuerzan la seguridad de servicios esenciales como practicaje, remolque y dragado; actualizan tarifas para transparentar la operatoria, aunque con efectos sobre la estructura de costos; y establecen un régimen más estricto de habilitación y control de operadores, con el fin de reducir la informalidad y mejorar la coordinación con terminales y navieras. La implementación de estas disposiciones también afecta a los países vecinos, en especial Paraguay y Bolivia, que dependen de la hidrovía para colocar sus exportaciones en el Atlántico, lo que plantea la necesidad de mayor coordinación regional para mantener la fluidez de los intercambios. En el texto de la medida se explicó que, con este paquete normativo, la ANPYN busca avanzar hacia una gestión más moderna y eficiente de la infraestructura portuaria y los servicios de apoyo a la navegación. El desafío será lograr que las medidas generen mejoras en eficiencia y seguridad sin comprometer la competitividad exportadora debido al impacto de los costos.