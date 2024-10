La tendencia "Humanimals" ha llegado a las empresas argentinas

Diversos estudios realizados en los últimos años han evidenciado que Argentina es el país con más mascotas del mundo , al menos el 80% de los hogares tiene un animal de compañía. En la región, le siguen: Chile (cerca del 70%), México (menos del 60%), Brasil (con poco más del 40%) y Colombia (con el 35%). Asimismo, según The American Pet Products Association, en el informe ‘La humanización de las mascotas’ (2019), 9 de cada 10 dueños consideran a sus mascotas como parte de la familia.

Este amor por los animales se refleja en distintos ámbitos, donde el laboral es hoy quizás el menos permeable a la integración de las mascotas como integrantes de la familia. Sin embargo, esa tendencia se está modificando: “En Flux IT, desde hace tiempo venimos trabajando sobre un concepto ampliado de familia, que busca incluir a todos los vínculos de afinidad que puede tener una persona, ya sea entre pares, como así también con sus mascotas”, menciona Agustina Chesini, Human Value Specialist en Flux IT.