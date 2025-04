La tercerización de la estrategia de RRHH: ¿herejía o actitud visionaria?

Hace unos años, mientras acompañaba a una startup alemana a aterrizar en Argentina, un directivo me soltó una frase que aún resuena: “¿Cómo confiarle algo tan íntimo como nuestra cultura a alguien externo?”. La pregunta no era retórica. Thermomix, hoy un caso de éxito en el mercado local, no tenía entonces un área de RR.HH; estaban iniciando el negocio en Argentina y la estructura era liviana. Como ocurre habitualmente, el foco estaba puesto en vender y cobrar. Luego habría tiempo para pensar en otros aspectos del negocio. Fuimos su partner externo durante casi 3 años: diseñamos políticas internas, armamos la estructura organizativa diseñando los puestos, definimos paquetes compensatorios y beneficios, reclutamos talento clave e incluso estructuramos su 1er modelo de trabajo híbrido (previo a la pandemia). Hoy, tienen un sólido equipo de RR.HH. interno. El modelo habitual es que una vez que la compañía cuenta con el tamaño para integrar un HR Manager propio, nosotros nos quedamos acompañando esa transición hasta que el nuevo gerente toma el 100% del rol en forma autónoma.