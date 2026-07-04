El invento perfecto para tu mejor amigo: la puerta inteligente que solo se abre para tu mascota + Agregar ámbito en









Un nuevo desarrollo busca cambiar la forma en que los animales ingresan y salen del hogar mediante un sistema automatizado.

Los avances tecnológicos siguen llegando a la vida cotidiana con propuestas pensadas para resolver situaciones habituales. Pexels

Cada vez aparecen más inventos pensados para simplificar la vida cotidiana de quienes conviven con mascotas. Comederos automáticos, collares con GPS y cámaras para monitorear a los animales desde el celular son algunos ejemplos de una tendencia que no deja de crecer.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese contexto, una empresa presentó una solución que apunta a resolver un problema muy común: permitir que perros y gatos entren y salgan de la casa sin comprometer la seguridad del hogar. La propuesta incorpora tecnología de reconocimiento facial, una función poco habitual en este tipo de productos.

La tecnología aplicada al hogar continúa sumando opciones que despiertan interés entre miles de usuarios. Pexels Reconocimiento facial para perros y gatos: de qué trata este invento La puerta inteligente, desarrollada por la empresa Petvation, incorpora un sistema de reconocimiento facial mediante inteligencia artificial capaz de identificar a cada mascota antes de permitirle el ingreso o la salida.

Para lograrlo, el dispositivo analiza los rasgos del rostro del perro o gato utilizando una cámara integrada. Una vez registrado el animal en el sistema, la puerta solo se abre cuando detecta que quien está frente a ella coincide con alguno de los perfiles autorizados.

Este mecanismo busca evitar que ingresen animales desconocidos, callejeros o de vecinos, un inconveniente frecuente en hogares donde las puertas tradicionales para mascotas permanecen abiertas o funcionan únicamente mediante sensores simples.

Un nuevo desarrollo busca combinar comodidad y seguridad mediante una solución diferente a las tradicionales. Pexels Las funciones y características extra de este dispositivo furor Más allá del reconocimiento facial, la puerta incorpora una serie de herramientas orientadas a mejorar la experiencia de uso y brindar mayor control a los dueños. Entre sus funciones principales se destacan: Control desde una aplicación móvil, que permite supervisar la actividad de la puerta en tiempo real

Registro de ingresos y salidas, con un historial de los movimientos realizados por cada mascota

Horarios personalizados, para definir cuándo el animal puede salir o permanecer dentro del hogar

Bloqueo remoto, útil cuando el propietario necesita restringir temporalmente el acceso

Notificaciones automáticas, que informan cada vez que la mascota entra o sale El dispositivo también cuenta con una batería de respaldo, pensada para que la puerta continúe funcionando durante cortes de energía, una característica especialmente útil en viviendas donde los animales tienen acceso permanente al exterior. También incorpora un diseño sellado para reducir el ingreso de agua, viento o polvo cuando permanece cerrada.

Temas Millones