La Messimanía sin límites: su marca de ropa empieza a cotizar en Wall Street

Para poder extender sus operaciones, este viernes 6 de enero la compañía tenía prevista su primera OPI (Oferta pública inicial) en el índice Nasdaq. Finalmente, se pasó para el 13 de enero e intentan aprovechar la popularidad internacional del futbolista para motivar a los inversores a desembolsar su dinero.

Según los datos anunciados, la marca venderá acciones bajo las siglas MGOL y el objetivo es vender 1.5 millones de ellas a US$ 5. De lograr el objetivo, se harían con US$ 7.5 millones y una capitalización de mercado que rondaría los 66 millones de dólares .

Hace ya varios años que Lionel Messi tiene su propia marca de indumentaria. Las prendas que comercializa van desde conjuntos deportivos hasta modelos para vestir en ocasiones de salidas casuales. Por otro lado, los valores van desde los US$ 20 para los accesorios a los US$ 200 para las camperas y los US$ 80 para remeras ..

En línea con lo informado por Forbes, Lionel Messi ganó US$ 120 millones durante el 2022. De esa cantidad, u$s65 millones corresponden a su carrera deportiva mientras que u$s55 millones son productos de sus contratos comerciales.

Dada su popularidad internacional, Lionel Messi es una figura altamente requerida por marcas de todo el mundo . Eso llevó a que en los últimos años se convirtiera en parte de compañías que van desde el sector crypto hasta el entretenimiento y el turismo.

Recientemente, durante el Mundial de Qatar, Messi también fue partner de BJYU`S, una compañía dedicada a la tecnología educativa. El acuerdo incluyó publicidades en las redes sociales del rosarino y promociones en los estadios donde se disputó la Copa del Mundo.