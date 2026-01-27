Anta Sports Products comprará el 29% de Puma por u$s1.790 millones

El Gigante Chino planea adquirir una participación del 29,06% a la familia Pinault, fundadores del grupo francés de lujo Kering, en una transacción totalmente en efectivo. Tras conocerse la noticia las acciones de la marca alemana tuvieron un alza inicial de 17%, pero retrocedieron hasta subir 3%.

El panorama global de la industria deportiva podría estar a punto de experimentar un cambio significativo como consecuencia de un movimiento estratégico por parte del Gigante Chino del sector Anta Sports Products, el cual ha acordado adquirir una participación significativa en Puma de Alemania por u$s1.790 millones de dólares .

Anta planea adquirir una participación del 29,06% a la familia Pinault, fundadores del grupo francés de lujo Kering, en una transacción totalmente en efectivo.

La empresa de ropa deportiva, que cotiza en la bolsa de Hong Kong y tiene un valor de u$s27,800 millones, adquirirá 43,01 millones de acciones de Puma a 35 euros cada una, una prima considerable respecto al último precio de cierre de la acción, que fue de 21,63 euros.

La operación ayudará a Artemis a reducir su elevada carga de deuda, y las acciones de Kering subieron 1% tras conocerse la noticia. Las acciones de Puma tuvieron un alza inicial de 17%, pero retrocedieron hasta subir 3%, todavía cerca de sus niveles más bajos en una década.

La oferta representa una prima del 62% sobre el precio de cierre de las acciones de Puma, de 21.63 euros el lunes, y se produce en un momento en el que la firma alemana busca reactivarse tras perder terreno frente a Nike y Adidas . También se enfrenta a la competencia de marcas de rápido crecimiento como New Balance y Hoka .

Puma ha enfrentado un entorno operativo desafiante durante el último año, con sus acciones bajo presión por una menor demanda, mayores inventarios y mayores costes.

La empresa también se vio afectada por las consecuencias de las políticas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump, que añadieron tensión a las cadenas de suministro globales y al sentimiento del consumidor.

La operación llega a meses de especulación en el mercado sobre una posible venta de participación en Puma, que ha estado experimentando un reajuste estratégico desde que el exejecutivo de Adidas, Arthur Hoeld, asumió como director ejecutivo en 2025. En octubre, Puma anunció planes para recortar otros 900 empleos como parte de un programa ampliado de reducción de costes.

La compañía ha declarado que aspira a volver al crecimiento a partir de 2027 mientras implementa una estrategia más amplia de reinicio de marca.

Anta busca revivir a Puma en China

La inversión en Puma acelerará la globalización de Anta Sports “y contribuirá a impulsar la próxima etapa de crecimiento de los mercados deportivos mundiales, incluido el de China”, afirmó Ding Shizhong, presidente del Gigante Chino. “Creemos que el precio de las acciones de Puma en los últimos meses no refleja plenamente el potencial a largo plazo de la marca”, añadió.

El mayor fabricante de ropa deportiva de China se ha embarcado en una ola de compras de marcas globales y es propietario de marcas internacionales de ropa deportiva como Fila, Descente y Jack Wolfskin. En 2019, un consorcio liderado por Anta pagó u$s5200 millones por Amer Sports, propietaria de marcas premium como Salomon y Arc’teryx.

Las adquisiciones han ayudado a Anta Sports a aprovechar el creciente entusiasmo de China por los deportes al aire libre para convertirse en una de las empresas de ropa y equipamiento deportivo de más rápido crecimiento del país. En los últimos años, una estrategia multimarca también le ha ayudado a registrar unas ventas más sólidas que sus principales rivales del mercado masivo, desde marcas internacionales como Nike y Adidas hasta competidores locales como Li Ning, a pesar de la debilidad del consumo en China y las feroces guerras de precios entre los minoristas.