Los 5 ganadores del Oscar más ricos del mundo

La Academia ha reconocido a muchos ganadores, pero pocos ostentan tantos miles de millones de dólares como estos.

Los premios Oscar definen a los artistas más destacados del año y siempre tienen un significado especial. Además del glamour y carisma que rodea a la gala, también hay varios presentes que cuentan con miles de millones de dólares y que tuvieron el honor de llevarse una estatuilla.

Pero estos personajes con fortunas increíbles no solo son los encargados de darle vida a las películas que tanto aclama el público, también juegan un rol fundamental en todo lo que conlleva llevar adelante el proyecto fuera de las cámaras. Con este aporte, consiguieron ser reconocidos por la Academia y dejar en claro que su patrimonio abultado está más que justificado.

Steven Spielberg encabeza esta lista con un patrimonio estimado en 11.5 mil millones de dólares . A lo largo de su carrera, el cineasta ganó tres premios Oscar : dos en la categoría de mejor director por "La lista de Schindler" y "Rescatando al soldado Ryan" , y un tercero como productor a la mejor película por la cinta sobre el Holocausto.

El aclamado director y productor es quién más dinero ha conseguido en la industria.

Su inmensa riqueza no se construyó únicamente con los honorarios por dirigir películas exitosas. El factor clave de su fortuna fue un contrato firmado en la década de 1980 con Universal Studios , mediante el cual se aseguró un porcentaje permanente sobre la venta de entradas y productos en los parques temáticos de la compañía alrededor del mundo.

A este ingreso constante se suma su habilidad para negociar contratos cinematográficos. En lugar de un pago fijo, Spielberg comenzó a exigir una parte directa de la recaudación de la taquilla desde el primer día de estreno . Además, la creación y posterior venta de su propio estudio, DreamWorks , terminó de consolidar su posición en la cima financiera de Hollywood.

Cómo se completa el ranking de los ganadores del Oscar más ricos del mundo

Los cuatro nombres que siguen a Spielberg también superan la barrera de los mil millones de dólares, aunque sus caminos hacia el éxito económico fueron muy diferentes. Este grupo demuestra que poseer un Oscar es un sello de calidad indiscutido, pero la verdadera rentabilidad en la meca del cine radica en ser el dueño de las ideas y los productos derivados.

En lugar de limitarse a cobrar por su participación en un proyecto, estas figuras apostaron fuertemente por la propiedad intelectual. Retener los derechos de sus franquicias, dominar el mercado discográfico, invertir en el negocio de la animación o contar con el respaldo de grandes familias son las razones principales que explican estos niveles de riqueza.

David Geffen

Con un patrimonio de 9 mil millones de dólares, este productor comparte el segundo lugar de la lista. Aunque nunca dirigió un largometraje comercial, la Academia reconoció su impacto en el mundo del entretenimiento y su extensa labor filantrópica otorgándole el Premio Humanitario Jean Hersholt en 1993.

Su fortuna se originó en la industria de la música, donde fundó y luego vendió sellos discográficos históricos como Asylum y Geffen Records, responsables del éxito mundial de bandas como los Eagles, Guns N' Roses y Nirvana. Al vender sus empresas a principios de los noventa y asociarse posteriormente con Spielberg para crear DreamWorks, multiplicó su capital, el cual hoy se sostiene con inversiones en bienes raíces y obras de arte.

David Geffen Stephen Lovekin Getty Images El productor musical formó una sociedad solida con Spielberg, la cual fue clave para incorporarse a la industria del cine y ser reconocido. Stephen Lovekin/Getty Images

George Lucas

El creador de las sagas "Star Wars" e "Indiana Jones" también posee una riqueza de 9 mil millones de dólares. Si bien no obtuvo un Oscar por dirección, en 1992 recibió el Premio Irving G. Thalberg por su destacada visión e innovación como productor independiente.

Su éxito comercial nació de una decisión clave en los años setenta: aceptar un salario menor como director a cambio de conservar todos los derechos sobre las secuelas y la venta de productos relacionados con sus películas. Esto le generó ganancias multimillonarias durante décadas, hasta que en 2012 vendió su productora Lucasfilm a Disney por más de 4 mil millones de dólares. Gran parte de ese dinero lo reinvirtió en la industria de forma directa, financiando íntegramente de su bolsillo la construcción del Lucas Museum of Narrative Art, un proyecto cultural valuado en más de mil millones de dólares.

George Lucas Lucasfilm El creador del universo de Star Wars siempre fue muy crítico de los Oscar. Lucasfilm

Walt Disney

El pionero de la animación mantiene un récord histórico al haber ganado 22 premios Oscar competitivos y cuatro estatuillas honoríficas. Ajustando el valor histórico de su empresa a la economía actual, su fortuna personal e impacto empresarial se estima en unos 5 mil millones de dólares.

Su éxito económico se basó en expandir los límites del cine tradicional. Disney no solo creó cortometrajes y películas animadas sumamente exitosas como "Blancanieves", sino que construyó una marca global al llevar sus personajes a la televisión y al inaugurar el parque temático Disneyland, sentando las bases corporativas de la mayor empresa de entretenimiento familiar del mundo.

Walt Disney.jpg El creador de una de las industrias más grandes ostenta los récords de los premios. Disney

Walter Salles

El aclamado director brasileño posee una fortuna de 4.5 mil millones de dólares. Reconocido internacionalmente por películas como "Diarios de motocicleta", su consagración más reciente ocurrió al ganar el Oscar a la mejor película internacional por la obra "Aún estoy aquí" en 2026.

Embed - Oscar: 'Ainda Estou Aqui' leva prêmio de melhor filme internacional; veja discurso de Walter Salles

A diferencia del resto de la lista, su riqueza no proviene directamente del negocio audiovisual ni de la venta de licencias de sus largometrajes. Salles es uno de los herederos de la familia fundadora de Unibanco, entidad que tras una importante fusión corporativa dio origen a Itaú Unibanco, uno de los bancos privados más grandes e importantes de América Latina, brindándole un fuerte respaldo económico.