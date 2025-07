Pero su historia no estuvo libre de conflictos. Años después del éxito, se alejó del centro de la escena y enfrentó problemas legales, dudas financieras y un presente muy distinto al que muchos imaginaban en su época de gloria.

Lauryn Hill 2.webp Hill logró generar millones gracias a su talento.

Millonaria por su música: el ascenso de Lauryn Hill

Lauryn Hill empezó a ganar popularidad como parte de los Fugees, un trío que dejó su huella con The Score, uno de los discos más exitosos del hip hop. Pero fue en 1998 cuando despegó definitivamente con The Miseducation of Lauryn Hill, su primer disco como solista, que la transformó en una superestrella global.