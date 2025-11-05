Mega Millions sortea aproximadamente u$s843 millones este viernes







Miles de argentinos se unen a la fiesta comprando boletos online. ¿Cómo?

¡Aumentan las probabilidades de que un argentino se lleve el tan ansiado pozo de u$s843 millones del Mega Millions en el sorteo del viernes 7 de noviembre por la noche! Con un premio multimillonario en juego, actualmente hay miles de personas en Argentina comprando sus boletos oficiales a través de TheLotter el servicio líder de lotería online en el mundo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con las reglas del Mega Millions , no es necesario ser ciudadano o residente estadounidense para jugar a las loterías de Estados Unidos. Al utilizar los servicios de compra de boletos de lotería online de TheLotter , todos pueden participar en los sorteos del Mega Millions con boletos oficiales y, además, tener las mismas posibilidades de ganar que alguien que compró por sí mismo sus boletos en Estados Unidos.

Jugar al Mega Millions en 3 pasos con boletos oficiales: Abrí una cuenta GRATUITA en TheLotter e ingresá a la página de la lotería Mega Millions.

Elegí cinco números principales y un número adicional. Podés usar tus números de la suerte o hacer clic en el botón Aleatorio para que tus números se generen automáticamente.

¡Confirma tu compra en la parte inferior de la pantalla! Una vez confirmada la compra, la oficina local en Estados Unidos comprará el boleto oficial del Mega Millions en tu nombre y te enviará una copia escaneada a tu cuenta como parte del servicio “Vea su boleto”. Además, cuando ganes serás notificado por correo electrónico o SMS y disfrutarás de tus premios al completo, 100% sin comisiones. Reclamo de premios Si un argentino gana el pozo, TheLotter lo ayudará a que reclame el premio personalmente. Si gana un premio secundario menor a 600 dólares, todo el dinero será transferido directa y automáticamente a su cuenta personal.

Estás a solo unos clics de ganar

Desde nuestro lanzamiento en 2002, TheLotter ha construido una reputación comprobada que habla por sí sola, con más de US$130 millones pagados a más de 9 millones de boletos ganadores en todo el mundo. ¿Listo para cambiar tu vida con solo unos clics? Comprá ahora tus boletos oficiales de Mega Millions para el próximo sorteo de este viernes 7 de noviembre, ¡y tendrás la oportunidad de ganar u$s843 millones!

Temas Lotería