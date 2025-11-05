La película de terror "Five Nights at Freddy's 2" presentó un nuevo tráiler

La película está dirigida por la reconocida cineasta Emma Tammi, quien regresa a la franquicia, y escrita por el creador de los videojuegos, Scott Cawthon.

Five Nights at Freddy’s 2 llega a los cines el 4 de diciembre.

En 2023, Five Nights at Freddy’s , el fenómeno de terror de taquilla de Blumhouse basado en la exitosa serie de videojuegos de Scott Cawthon , se convirtió en la película de terror más taquillera del año.

Five Nights at Freddy’s 2 está dirigida por la reconocida cineasta Emma Tammi , quien regresa a la franquicia, y escrita por Cawthon.

Ha pasado un año desde la pesadilla sobrenatural en Freddy Fazbear’s Pizza. Las historias sobre lo que ocurrió allí se han vuelto una leyenda local, que han inspirado al primer Fazfest del pueblo.

El ex guardia de seguridad Mike ( Josh Hutcherson ) y la oficial de policía Vanessa ( Elizabeth Lail ) han mantenido en secreto la verdad sobre el destino de sus amigos animatrónicos a Abby ( Piper Rubio ), la hermana de 11 años de Mike.

Pero cuando Abby se escapa para reencontrarse con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desatará una aterradora cadena de eventos que revelará oscuros secretos sobre el verdadero origen de Freddy’s y despertará un horror olvidado que llevaba décadas oculto.

Five Nights at Freddy's 2 _ Tráiler Oficial 2 (Universal Pictures) HD

El elenco de Five Nights at Freddy’s 2 incluye a los actores que regresan; Theodus Crane como Jeremiah y al legendario Matthew Lillard como William Afton. La película presenta nuevos personajes interpretados por Freddy Carter (Sombra y Hueso, Pennyworth), Wayne Knight (Jurassic Park, Seinfeld), Mckenna Grace (franquicia Ghostbusters, Annabelle 3: Vuelve a Casa) y el ícono del terror Skeet Ulrich (Scream, Riverdale).

La película es producida por el fundador y CEO de Blumhouse, Jason Blum, y Scott Cawthon, quienes también produjeron la primera entrega. Los productores ejecutivos son la directora Emma Tammi, Beatriz Sequeira, Christopher Warner, Russell Binder y Marc Mostman.

