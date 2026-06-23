Molinos vuelve a salir de compras y refuerza su apuesta por el vino argentino

La compañía de la familia Perez Companc acordó la adquisición de Bodega Etchart a Pernod Ricard. La operación se suma a la reciente compra de NotCo y fortalece su negocio vitivinícola con el desembarco en una de las bodegas más tradicionales de Cafayate.

Molinos Río de la Plata continúa profundizando su estrategia de crecimiento mediante adquisiciones . La compañía anunció este martes que alcanzó un acuerdo para comprar Bodega Etchart a Pernod Ricard Argentina , una operación con la que refuerza su presencia en el negocio vitivinícola y suma a su portafolio una de las marcas más tradicionales del norte argentino.

Fundada en 1850 y ubicada en Cafayate, Salta, Etchart es considerada una de las bodegas emblemáticas de los Valles Calchaquíes. La empresa elabora vinos bajo las marcas Etchart y Cafayate, reconocidas por reflejar las características distintivas del terroir salteño.

La implementación definitiva de la operación quedará sujeta al cumplimiento de las condiciones y autorizaciones habituales para este tipo de transacciones. Aunque las compañías no informaron el monto involucrado, la adquisición se enmarca en la estrategia de expansión de largo plazo que viene ejecutando la alimenticia controlada por la familia Perez Companc.

Con la incorporación de Etchart, Molinos consolida su plataforma de Fincas & Bodegas, integrada actualmente por Nieto Senetiner, Ruca Malen, Cadus y su participación en Viña Cobos. Desde la compañía señalaron que la operación busca fortalecer una estructura de bodegas con propuestas diferenciadas y marcas relevantes tanto para el mercado local como para la expansión internacional del vino argentino.

"La incorporación de la Bodega Etchart representa un nuevo paso en el desarrollo de nuestra plataforma de Fincas & Bodegas. Creemos profundamente en el potencial del vino argentino y en la construcción de marcas con identidad, calidad y proyección internacional", afirmó Agustín Llanos, CEO de Molinos Río de la Plata.

La adquisición también amplía la presencia geográfica de la compañía dentro del negocio vitivinícola. Mientras sus principales activos se concentran en Mendoza, la incorporación de Etchart le permite sumar una de las regiones más reconocidas del país para la producción de vinos de altura.

Etchart

Una estrategia que gana velocidad

La compra de Etchart se conoce apenas días después de que Molinos anunciara la adquisición del negocio de NotCo Foods en Argentina y Uruguay, una operación que le permitirá desembarcar de lleno en categorías vinculadas con alimentos de origen vegetal, bebidas y nutrición funcional.

En aquel caso, la compañía incorporó una de las marcas más reconocidas del segmento plant-based de América Latina, en una apuesta por ampliar su presencia en categorías de mayor crecimiento y captar nuevas tendencias de consumo.

Pero NotCo y Etchart no serían los únicos movimientos. Como anticipó Ámbito, Molinos también figura entre los grupos interesados en adquirir Grupo Ayudín, la compañía que controla marcas como Ayudín, Poett, Trenet y Mortimer, entre otros. El activo, actualmente en manos de Apex Capital, inició un proceso formal de venta que despertó el interés de varios jugadores del consumo masivo.

La seguidilla de operaciones refleja una estrategia cada vez más activa de expansión. Tras varios años enfocados en fortalecer la eficiencia operativa y mejorar sus resultados, Molinos parece haber iniciado una nueva etapa orientada a crecer mediante la incorporación de marcas y negocios complementarios a su portafolio tradicional.

Actualmente, la empresa opera once plantas industriales de alimentos y tres bodegas en Mendoza, además de administrar algunas de las marcas más reconocidas del mercado argentino de consumo masivo. La incorporación de Etchart refuerza ahora una de las unidades de negocio que la compañía identifica como clave para impulsar su desarrollo de largo plazo y aumentar su presencia en mercados internacionales.