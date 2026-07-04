Mucho más que una bicicleta: el revolucionario invento de tres ruedas que te obliga a pedalear parado + Agregar ámbito en









Este nuevo invento es tan práctico y fácil de usar que, pese a su elevado costo, podría dejar de lado el uso de las bicis.

Este invento logró llamar la atención y podría ser más práctico que una bicicleta. Halfbike

Millones de usuarios en todo el mundo optan por formas más ecológicas para transportarse por sus barrios o la ciudad. La bicicleta es la más utilizada, pero ante la falta de práctica de muchos en este medio, empiezan a surgir distintos inventos en el mercado llamativas por su simpleza.

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En ese escenario sobresale este original triciclo con una característica muy poco frecuente. No tiene asiento, es práctico y posee la capacidad de alcanzar velocidades elevadas para agilizar los viajes cotidianos. Aunque su precio no es nada económico, la alta durabilidad de sus materiales justifica el valor.

La gran novedad de este triciclo es que no lleva asiento y debe usarse parado. Halfbike De qué trata este innovador transporte que es tendencia en Bulgaria El invento se llama Halfbike y es un triciclo de conducción de pie. No tiene asiento, obligando al usuario a pedalear durante todo el recorrido mientras sostiene un manubrio fijo. Para doblar no hace falta girar, sino inclinar el cuerpo hacia el lado deseado.

La empresa explica la sensación como una combinación entre correr, andar en bicicleta y esquiar, similar a usar una elíptica al aire libre. También señala su velocidad cercana a los 20 km/h y el requerimiento de alrededor de una semana para acostumbrarse a la forma de manejo.

Otro de sus rasgos es su plegado en pocos segundos. Eso permite transportarlo con mayor facilidad en un colectivo o en el subte, además de guardarlo en el baúl de un auto.

Las funciones y características de este invento La versión más reciente se conoce como Halfbike Pro y fue desarrollada después de quince años de trabajo junto con atletas profesionales. Entre los cambios más importantes incorpora un cuadro con una nueva geometría, una rueda delantera más grande de 50 centímetros, acompañada por dos traseras de 20 centímetros, y un manubrio en forma de V pensado para mejorar la posición de las manos y el control durante el recorrido. También suma un nuevo sistema de plegado con bloqueo, pedales LOOK, puños Herrmans, cuatro marchas integradas en una maza Sturmey-Archer y un freno de tambor del mismo fabricante. El cuadro está hecho con aluminio de calidad aeroespacial mediante corte láser. Según la compañía, el sistema de dirección por inclinación ayuda a mejorar el equilibrio, la coordinación y los reflejos. Además, sostiene los beneficios de la posición de pie para favorecer una respiración más profunda, mientras el esfuerzo realizado durante el recorrido activa el sistema cardiovascular y distintos grupos musculares. Halfbike Pro pesa 9,5 kilos, soporta usuarios de hasta 115 kilos y es apto para personas de hasta 210 centímetros de altura. La empresa fabrica cada unidad de manera artesanal y vende este modelo por u$s1.299.

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