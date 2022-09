Fiebre por el Mundial de Qatar 2022: ¿Qué oportunidades ofrecen los criptomercados?

1# Torneos en el Metaverso

Los torneos de fútbol se encuentran entre los principales eventos deportivos que atraen a la mayor cantidad de fanáticos en todo el mundo. No hay nada comparable para los fanáticos con ver a su equipo ganar. Con la tecnología blockchain y NFT (Token No Fungibles), ahora pueden tener esa sensación con su propio equipo en el metaverso, y la emoción no solo podrá ser de la pura satisfacción de vencer a los rivales, sino también por las recompensas monetarias que obtengan.