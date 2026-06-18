No necesitas ventanas: el invento que más te ayudará durante el invierno

Este aparato traerá grandes beneficios para la salud de los usuarios, ya que soluciona un gran drama que se vive al bajar la temperatura.

Este invento le pondrá fin al drama que llega con el descenso de las temperaturas.

El frío afecta a millones de personas alrededor del mundo. Las bajas temperaturas obligan a muchos a cerrar puertas y ventanas para evitar que se congele el hogar. Esto impide el ingreso de la luz solar , beneficiosa para la salud, lo que agrava la situación.

Pero Philips encontró la solución perfecta que no está pensada necesariamente para el invierno. Quienes permanecen muchas horas en un espacio cerrado tampoco pueden recibir los rayos del sol y, con esta tecnología, podrán obtener los beneficios que la luz natural aporta al organismo.

El nuevo desarrollo forma parte de la gama Skylight , presentada por Signify, la compañía propietaria de Philips. Se trata de luces de techo creadas para generar la sensación de que hubiera una claraboya sobre la habitación .

Para lograrlo, se desarrolló un sistema que busca replicar algunos de los cambios que experimenta la luz natural a lo largo del día . La idea es que la iluminación se parezca más a la que entra por una ventana o una abertura en el techo.

Para eso utiliza NatureConnect , una tecnología creada por la compañía para imitar la luz natural dentro de la casa . Los paneles también fueron diseñados para reforzar esa sensación visual y dar la impresión de que el techo está abierto hacia el exterior.

Además, la luz modifica automáticamente su tonalidad según la hora. Durante el día puede mostrar tonos más fríos y, a medida que avanza la tarde, pasar a una iluminación más cálida. También incluye distintas configuraciones para adaptar el ambiente a diferentes actividades.

Embed - Introducing Philips Skylight – Bring the sky into your home

Las características de este invento perfecto para el invierno

La línea Skylight llegará en tamaños Medium y Large, con versiones estándar y modelos VitaUp. Estos últimos incorporan un módulo de luz ultravioleta UV-B pensado para ayudar al cuerpo en la producción natural de vitamina D.

Como incluyen esta tecnología, también suman algunas medidas de seguridad. Entre ellas se encuentra el apagado automático después de ocho horas de uso y la posibilidad de activar o desactivar el módulo mediante un control remoto.

Todas las variantes cuentan con resistencia al agua IP44, una característica que permite instalarlas en baños y otros ambientes húmedos. También incorporan las escenas de iluminación predefinidas y el ajuste automático de brillo y tonalidad durante el día. Según informó la empresa, el lanzamiento en Europa comenzará durante junio de 2026.

La importancia de la vitamina D y las consecuencias de no producirla

La vitamina D es clave para que el cuerpo pueda absorber correctamente el calcio y el fósforo, dos nutrientes fundamentales para la salud de los huesos. También participa en el funcionamiento muscular, el sistema inmunitario y otros procesos del organismo.

Durante el invierno, la producción natural de vitamina D suele disminuir debido a la menor exposición al sol. Los días más cortos, las bajas temperaturas y el uso de más ropa reducen el contacto de la piel con la radiación solar necesaria para sintetizar esta vitamina.

Cuando los niveles son bajos pueden aparecer problemas como debilidad muscular, cansancio persistente y una mayor fragilidad ósea. Además, distintos estudios relacionan el déficit de vitamina D con una mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias y alteraciones en el estado de ánimo.

Por ese motivo, los especialistas suelen recomendar mantener hábitos que favorezcan su producción, como realizar actividades al aire libre cuando sea posible y consumir alimentos que aporten este nutriente, entre ellos pescados grasos, huevos y productos fortificados.